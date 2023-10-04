استشاري وأستاذ أمراض القلب: الإكثار من مشروبات الطاقة والكافيين يسببان خفقان في القلب وارتفاع في ضغط الدم وبعضهم قد يكون عرضة للسكتات القلبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “خالد النمر” استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الإكثار من مشروبات الطاقة تؤدي إلى الارتفاع في ضغط الدم الذي يسبب أضرارا صحية كبيرة على صحة الإنسان.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “سيدتي” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن كثرة شرب الكافيين يسبب خفقان في القلب وقد يكون عرضة للسكتات القلبية.

وأشار إلى أن المشروبات الغازية والكافيين يعدان من ضمن المشروبات الخطيرة التي تؤثر على صحة القلب، لا سيما إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة في القلب.