أعراض قرص حشرة البق وطرق العلاج

بيروت - نادين محمد - بق الفراش عبارة عن حشرات صغيرة يمكن أن تغزو المنزل وخاصة الأسرة. لدغات بق الفراش، والتي تحدث غالبًا في الليل أثناء نومك، لا تسبب مشاكل صحية خطيرة، بينما يلحقها حكة صغيرة ومشاكل في الجلد في أصعب الحالات.

يشمل العلاج غسل المنطقة المصابة بلطف بالماء والصابون، ووضع منتج مضاد للحكة، وتناول مضادات الهيستامين (مضادات الحساسية)

بق الفراش حشرات صغيرة تلدغ الأشخاص والحيوانات للحصول على الدم من أجل الغذاء. وتعد ضمن الطفيليات، مما يعني أنها تحتاج إلى مضيفين بشريين لتزويدها بالغذاء.

بق الفراش معروف بلونه البني المحمر وله ستة أرجل. يبلغ حجم بق الفراش البالغ نحو (5-7 ملم). يكون لون بق الفراش الصغير أبيض إلى أصفر أو يبدو شفافًا إذا لم يتم إطعامه.

بيض بق الفراش صغير جدًا، بحجم رأس الدبوس تقريبًا، ولونه أبيض لؤلؤي. إذا كان عمر البيضة أكثر من خمسة أيام، يتم تمييزها بنقطة سوداء على البيضة البيضاء. تضع أنثى بق الفراش ما بين 200 إلى 500 بيضة خلال حياتها، لذلك حتى عدد قليل من بق الفراش في منزلك يمكن أن يتحول بسرعة إلى غزو.

يمكن علاج الحكة الناتجة عن البق بالماء و الصابون- المصدر freepik

أين يعيش بق الفراش؟



ظهور بق الفراش ليس دليلًا على إهمال نظافة المكان، فقد ظهر فنادق الخمس نجوم وحتى المنازل والشقق. تم العثور عليه في الحافلات والقطارات والسفن. كما في جميع أنحاء العالم.

ينشط البق في الغالب أثناء الليل، أما خلال النهار، يختبئ بق الفراش في المناطق الموجودة داخل سريرك وما حوله.

كيف أعرف إذا كان لدي بق الفراش؟



قد تكون أول علامة واضحة لك هي لدغة بق الفراش. إذا كان لديك لدغة وتريد التحقق مما إذا كان لديك بق الفراش، تحقق من وجود علامات الإصابة التالية:

رائحة عفنة.

بقع حمراء أو بلون الصدأ على ملاءات السرير أو ملابس النوم أو الأشياء القريبة.

بق الفراش يعيش في ثنايا الملاءات والمراتب.

يتحرك بق الفراش بشكل أبطأ من الحشرات الصغيرة الأخرى، لذا انتبه إلى سرعة البق الذي تجده للمساعدة في التعرف عليه.

ما هي أعراض لدغات بق الفراش؟



تشمل أعراض لدغات بق الفراش ما يلي:

حكة.

التهاب جلدي يشبه البثرة أو الطفح الجلدي

الشعور بالحرقة.

ألم خفيف.

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في حالات نادرة، يمكن أن تسبب لدغات بق الفراش ردود فعل خطيرة. تشمل:

صعوبة في التنفس.

تورم اللسان.

بثور.

حمى.

اضطراب نبضات القلب.

الشعور بالمرض الشديد.

إذا واجهت أي أعراض حادة كرد فعل على لدغة بق الفراش، قم بزيارة الطبيب.

يتمركز البق حول الفراش- المصدر freepik

كيف يتم علاج لدغات بق الفراش؟



لا تمثل لدغات بق الفراش عادةً تهديدًا خطيرًا لصحتك. أفضل طريقة لعلاج لدغات بق الفراش هي:

غسل اللدغات بلطف بالماء والصابون.

تطبيق كريم أو غسول مضاد للحكة (ابحث عن الهيدروكورتيزون 1٪) على جلدك.

تكرر العملية يومياً أو مرتين يومياً إذا استمرت الحكة.

إذا كانت الحكة شديدة وتسبب لك إزعاجًا شديدًا، فقد يصف لك الطبيب كريمًا أقوى أو يوصي بتناول دواء مضاد للهستامين بدون وصفة طبية.

من المهم تجنب خدش لدغات بق الفراش قدر الإمكان. يمكن أن يؤدي خدش اللدغات إلى نزف الجلد والالتهابات.

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كيفية التخلص من بق الفراش؟

غسل الملابس والشراشف والبطانيات بالماء الساخن والصابون ثم تجفيفها على حرارة عالية لمدة 20 دقيقة.

قم بتجميد الملابس و/أو الأقمشة التي يعيش فيها بق الفراش في درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية في كيس مغلق لمدة أربعة أيام على الأقل.

قم بتنظيف المرتبة أو طبقات الأثاث بفرشاة صلبة، ثم قم بتنظيف الغرفة بالمكنسة الكهربائية.

استخدام منظف بخاري بدرجة حرارة أعلى من 55 درجة مئوية لمعالجة السجاد والمراتب والأثاث.

الاستعانة بمبيد حشري يستخدم رذاذ المبيدات الحشرية لقتل بق الفراش وبيضه.



المصادر:

Aad.org

Nhs.uk

Clevelandclinic



