بيروت - نادين محمد -

يعتبر اتباع رجيم صحي يمنع اكتساب الوزن من الخطوات التي يجب الانتباه اليها واتباعها خلال الدرس للامتحانات المدرسية او الجامعية. وعلى التلميذات والطالبات في هذه الحالة تطبيق برنامج يساعد على الحفاظ على الرشاقة وعلى خسارة بعض الكيلوغرامات الزائدة من دون ان يسبب النقص في المغذيات الأساسية الضرورية. اذاً حان الوقت، مع بداية العام الدراسي، لتعلم كيفية تطبيق رجيم صحي يمنع اكتساب الوزن اثناء فترة الامتحانات.

رجيم صحي يمنع زيادة الوزن



اثناء الاستعداد لخوض الامتحانات المدرسية او الجامعية، من المفيد تطبيق برنامج رجيم صحي يمنع اكتساب الوزن ولا يدوم لأكثر من 7 ايام.

اليوم الاول

الفطور. قطعتان من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة مع القليل من العسل والشاي الاخضر من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي من دون الجلد، طبق من الخضار المشكلة المشوية في الفرن.

العشاء. طبق متوسط الحجم من السمك المشوي، حبة بطاطا مشوية مع رشة صغيرة جداً من الملح.

اليوم الثاني

الفطور. كوب من عصير البرتقال الطازج، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من جبنة ريكوتا.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الإسكالوب المشوي، طبق صغيرة من الارز الاسمر المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والافضل ان يكون طبيعياً.

العشاء. طبق من ثمار البحر المحضرة بطريقة صحية، طبق من سلطة الطماطم.

اليوم الثالث

الفطور. كوب من حليب اللوز الطبيعي، كوب من حبوب الفطور قليلة السكر.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

الغداء. طبق من شوربة خضار محضرة من دون دهون، طبق من التونا مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون.

العشاء. طبق من شوربة الخضار المحضرة من دون مواد دسمة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والافضل ان يكون طبيعياً.

اليوم الرابع

الفطور. كوب من حليب اللوز الطبيعي مع بذور الشوفان، بيضة واحدة مسلوقة من دون ملح.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

الغداء. طبق من الكلامار المحضر بطريقة صحية، 5 ملاعق طعام من الارز المطهو على البخار مع القليل من الملح.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق سلطة، ملعقتا طعام من الارز المحضر من دون زيوت، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

ايوم الخامس

الفطور. طبق من حبوب الفطور مع الحليب قليل الدسم والفواكه.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. طبق معكرونة متوسط الحجم على الا تحتوي على المواد الدهنية قدر الامكان، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. طبق عجة صغير، طبق من سلطة الفاكهة.

اليوم السادس

الفطور. كوب من حليب اللوز، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، قطعة صغيرة من الجبنة خفيفة الدسم، كوب من عصير البرتقال.

وجبة خفيفة. كوب من الفراولة.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، 5 ملاعق طعام من الارز البني المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي من دون سكر.

العشاء. كوب من شوربة السمك، قطعة متوسطة الحجم من الخبز الكامل، 4 شرحات من الاناناس.

اليوم السابع

يمكن انهاء تطبيق رجيم صحي يمنع اكتساب الوزن اثناء فترة الامتحانات باختيار برنامج احد الايام السابقة. ومن المهم في هذه الحالة ايضاً الحرص على ممارسة التمارين الرياضية وتجنب تناول المأكولات الغنية بالسكر او الدهون في الفترات الفاصلة بين الوجبات.



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