شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان رياضة يوميا تحميك من الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نشوى الهجرسى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى محاضرة حول إصابات الشباب بأمراض القلب نتيجة العادات الغذائية والحياتية الخاطئة ، أن الرياضة مهمة جدا ومن لا يستطيع الذهاب للنادى يمكنه الهرولة فقط لمدة ١٥ دقيقة يوميا ويمكن البدء من دقيقتين فى اليوم، وأكدت أيضاً أن العادات الغذائية الخاطئو وراء إصابات القلب والشرايين كالإسراف فى الوجبات السريعة والمشروبات الغذائية

ودعت الدكتورة نشوى الهجرسى رئيس مجلس إدارة جمعية قلوب مصر الشباب والكبار للتوجه لمقر الجمعية للكشف بالمجان للإطمئنان على صحه القلب ومعرفه كيفيه الوقاية .

كذلك القى الدكتور جمال شعبان، أستاذ جراحة القلب وعميد معهد القلب السابق، محاضرة عن الإصابة بالسكر بزيادة نسبة الأملاح كلاهما يؤثران على القلب، والأملاح تسبب تصلب الشرايين ، لذلك يجب المتابعه الدورية والإهتمام بالشباب .

وفى كلمتها أكدت الدكتورة أمال إدريس، استشارى طب الأطفال ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الإهتمام بالقلب يجب أن يبدأ من الطفولة ، فيجب أن تطمئن الان كل فتره على الأجهزة الحيوية لدى طفلها حتى ولو لم يشتكى من مرض، فالاكتشاف المبكر يحل ٩٠٪؜ من المشاكل . جاء،ذلك فى ندوة نظمتنا جمعية قلوب مصر بنادى الجزيرة للتوعية بأمراض القلب ، صاحبها قافلة علاجية للكشف والتحاليل الطبية على يد أكبر أطباء القلب والأطفال

حضر اللقاء أيضا الدكتور أحمد طمارة أستاذ القلب بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية الذى أكد أن شعار حمله اليوم العالمى للقلب هذا العام هو أمشى كتير تتحسن صحتك، مؤكدا أن نمط الحياة هو ما يحدد مدى الإصابة وخطورتها .

أما الدكتور محمود طنطاوى أستاذ أمراض القلب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فقد أكد أن التوعية أهم ما تحرص عليه الجمعية من خلال القوافل العلاجية والإعداد للمؤتمر السنوى الذى يعقد فى مارس من كل عام مؤكدا أن الوعى هو أول خطوة فى العلاج لأى مشكلة لذلك تحرص الجمعية على تنظيم ندوة شهريا للوصول إلى مختلف فئات المجتمع