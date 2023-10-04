5 نصائح للسيطرة على فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

هل يواجه طفلك صعوبة في التركيز على نشاط ما أو يبدو مندفعاً في السلوك؟ عندما تكون الأعراض شديدة بدرجة كافية وتسبب مشاكل مستمرة في أكثر من مكان من حياة طفلك، فقد يكون ذلك علامة على اضطراب سلوكي عصبي، مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) هو حالة مزمنة تؤثر على ملايين الأطفال وغالباً ما تستمر حتى مرحلة البلوغ. يتضمن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مجموعة من المشكلات المستمرة، مثل صعوبة الحفاظ على الانتباه وفرط النشاط والسلوك المتهور.

قد يعاني الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضاً من تدني احترام الذات والقلق المدرسي والعلاقات المضطربة وضعف الأداء في المدرسة. في بعض الأحيان تقل الأعراض مع التقدم في السن. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص لا يتخلصون تماماً من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. لكن يمكنهم تعلم الإستراتيجيات لتحقيق النجاح.

أنواع فرعية من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

1 - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الغافل

وهو ما يعرف باسم ADD، حيث يُظهر الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه غير الملاحظ أعراض عدم الانتباه، ولكن لا تظهر عليهم أعراض فرط النشاط أو الاندفاع.

2 - فرط النشاط / الاندفاع ADHD

تظهر هذه المجموعة الفرعية من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أعراض الاندفاع أو فرط النشاط، ولكنها لا تظهر أعراض عدم الانتباه.

3 – المجموعة الثالثة

يُظهر الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه المشترك أعراض عدم الانتباه وفرط النشاط والاندفاع. وهذه هي المجموعة الفرعية الأكثر شيوعاً من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

الاختلافات بين الجنسين مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يتم تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل أكثر شيوعاً عند الأولاد مقارنة بالفتيات، لكن الأبحاث التي أجريت على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مرحلة البلوغ تشير إلى وجود توازن متساوٍ تقريباً بين الرجال والنساء. ويمكن أن يؤدي انخفاض معدل التشخيص بين الإناث في مرحلة الطفولة إلى أن الفتيات المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أكثر عرضة من الأولاد للإصابة بالشكل غير الملاحظ من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وأقل احتمالية لإظهار مشاكل واضحة.

يستمر أكثر من نصف الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مرحلة الطفولة في ظهور الأعراض عند البالغين. وتتعرف بعض الفتيات على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهن فقط بعد تشخيص الحالة، وتبدأ المرأة في رؤية سلوك مماثل في نفسها. فيما تسعى نساء أخريات إلى الحصول على العلاج لأن حياتهن تخرج عن نطاق السيطرة، مالياً أو في العمل أو في المنزل.

علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

في حين أن العلاج لن ينهي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إلا أنه يمكن أن يساعد كثيراً في علاج الأعراض. يتضمن العلاج عادة الأدوية والتدخلات السلوكية. التشخيص المبكر والعلاج يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في النتيجة.

من المهم أيضاً العمل مع معالج متخصص في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لتعلم آليات التكيف غير الدوائية للمساعدة في أعراض وسلوكيات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. يمكن للطبيب المعالج تعزيز فعالية الدواء وإعطاء الأدوات اللازمة لتمكين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه باستخدام العلاجات التي قد تنطوي على تدخلات سلوكية ونفسية واجتماعية وتعليمية ونمط حياة معين.

كيف تتحكمين بفرط الحركة ونقص الانتباه لدى طفلك:

5 إستراتيجيات سلوكية للمساعدة في إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى طفلك

1 - قومي بالثناء ومكافأة طفلك عند اتباع القواعد

غالباً ما يتلقى الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه النقد ويتوقعونه أكثر من الأطفال الآخرين. هذا يمكن أن يؤثر حقاً على احترام الذات. في بعض الأيام، قد تضطرين إلى البحث عن السلوك الجيد للطفل، لكن يجب أن تمديح السلوك الجيد خمس مرات على الأقل أكثر مما تنتقدين السلوك السيئ.

2 - أعطي توجيهات أو أوامر واضحة وفعالة لطفلك

تواصلي بالعين أو المسي بلطف ذراعه أو كتفه لجذب انتباهه. قدمي خطوات مختصرة وبسيطة وأوامر قصيرة تصل إلى صلب الموضوع بدلاً من التوجيهات المتعددة أو العبارات والأسئلة اللفظية.

3 - ترسيخ العادات الصحية للطفل

في حالة ظهور مشاكل اتصلي بالطبيب .و تأكدي من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم، وتناولي نظاماً غذائياً متوازناً يتكون من ثلاث وجبات، ووجبة خفيفة وسوائل كافية يومياً، وأن يكون لديه منفذ لممارسة شكل من أشكال التمارين اليومية. ستساعد هذه العادات الصحية طفلك على الشعور بأفضل حالاته وتساعد على تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

4 - نظمي واجبات طفلك المنزلية

اعملا معاً لوضع قائمة مرجعية لما يجب القيام به فيما يتعلق بالأعمال اليومية، والاستعداد للنوم والمدرسة ليرجع إليها طفلك عندما يغادر المهمة. شجعيه أيضاً على استخدام المخطط اليومي، حتى يكون على دراية بجميع الواجبات المنزلية. وحددي وقتاً ومكاناً للواجب المنزلي، واستخدمي منبهاً لتذكير طفلك بواجباته المنزلية مرتين إلى أربع مرات في الساعة. ولا تنسي فترات راحة الدماغ.

5 - ساعدي طفلك على بناء العلاقات والمهارات الاجتماعية القوية والحفاظ على الصداقات

كوني قدوة جيدة للسلوك الذي تريدين أن يتبعه طفلك. خذي وقتاً خاصاً مع طفلك من ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع، بحيث يكون خالياً من النزاعات ولا يتضمن شاشات إلكترونية للمساعدة في الحفاظ على علاقة قوية بين الوالدين والطفل. وساعدي طفلك على تطوير صداقة وثيقة واحدة على الأقل. بالنسبة للأطفال الأصغر سناً، قد يحتاج الآباء إلى أخذ زمام المبادرة لترتيب واستضافة مواعيد اللعب أو إشراك الأطفال في الأنشطة التي يوجد بها أطفال في نفس العمر. لذلك احصلي على نصائح لمساعدة طفلك على تطوير المهارات الاجتماعية.

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