حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك لبشرتك

باتت الأحماض جزء أساسي من العناية بالبشرة في الوقت الحالي، لما لها من مهام فعالة تحافظ على نضارة البشرة وشبابها لأطول فترة ممكنة. ومن بين أحماض البشرة شائعة الاستخدام حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك، لكن ما الفرق بينهما ومتى تستخدمين كل حمض منهما؟

ما هو حمض الجليكوليك؟



حمض الجليكوليك هو حمض عضوي طبيعي يأتي من قصب السكر ولكن يمكن أيضًا تصنيعه في المختبر. إنه حمض ألفا هيدروكسي (AHA) الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة. يعمل حمض الجليكوليك عن طريق تكسير الروابط التي تربط خلايا الجلد الميتة معًا، مما يسمح بتساقطها.

تكشف عملية التقشير هذه عن خلايا جلدية جديدة ما يمنح البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا. يتمتع حمض الجليكوليك أيضًا بخصائص مرطبة ومضادة للشيخوخة، مما يجعله مكونًا شائعًا في المرطبات والسيروم. عند استخدامه بشكل صحيح، يمكن أن يساعد حمض الجليكوليك على تحسين مظهر بشرتك.

فوائد حمض الجليكوليك

هناك العديد من الفوائد لاستخدام حمض الجليكوليك، بما في ذلك:

-التقليل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد

-تحسين نسيج الجلد

-علاج البقع الداكنة وندبات حب الشباب

-تحفيز إنتاج الكولاجين

-تقليل حجم المسام

إذا كانت بشرتكِ حساسة، عليكِ البدء ببطء باستخدام حمض الجليكوليك وزيادة معدل الاستخدام تدريجيًا. يجب عليكِ أيضًا استخدام واقي الشمس دائمًا عند استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الجليكوليك، لأنه قد يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس.

ما هو حمض الساليسيليك؟



حمض الساليسيليك هو حمض بيتا هيدروكسي (BHA). وقد تم استخدامه كعلاج لحب الشباب، لأنه يعمل عن طريق تقشير الجلد وفتح المسام.

حمض الساليسيليك قابل للذوبان في الزيت، مما يعني أنه يمكن أن يتغلغل بعمق في الجلد لتنظيف المسام وتقليل الالتهاب. كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، مما يجعله علاجًا فعالًا لحب الشباب

فوائد حمض الساليسيليك

هناك العديد من الفوائد لاستخدام حمض الساليسيليك، بما في ذلك:

منع وعلاج حب الشباب

تقليل حجم المسام

تقليل فرط التصبغ

تحسين نسيج الجلد

السيطرة على البشرة الدهنية

مثل حمض الجليكوليك، يجب استخدام حمض الساليسيليك في البداية ببطء إذا كانت بشرتكِ حساسة ثم يزداد الاستخدام تدريجًا. يجب عليك أيضًا استخدام واقي الشمس عند استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك.

ما الفرق بين حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك؟

الفرق الرئيسي بين حمض الجليكوليك وحمض الساليسيليك هو حجمه. حمض الجليكوليك هو جزيء صغير، مما يعني أنه يمكن أن يتغلغل بشكل أعمق في الجلد. حمض الساليسيليك هو جزيء أكبر، لذلك يبقى على سطح الجلد.

حمض الجليكوليك هو أيضًا حمض ألفا هيدروكسي، في حين أن حمض الساليسيليك هو حمض ألفا هيدروكسي.

أحماض ألفا هيدروكسي قابلة للذوبان في الماء، مما يعني أنها تعمل على سطح الجلد. وهذا يجعلها مثالية لأنواع البشرة الجافة. أحماض بيتا هيدروكسي قابلة للذوبان في الزيت، مما يعني أنها يمكن أن تتغلغل عميقًا في المسام. وهذا يجعلها مثالية لأنواع البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب.

أيهما أفضل بالنسبة لك؟



تعتمد الإجابة على هذا السؤال على نوع بشرتكِ وأهدافكِ. إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة، فإن حمض الجليكوليك هو خيار جيد. إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة لحب الشباب، فإن حمض الساليسيليك هو خيار جيد.

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