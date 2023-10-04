4 أسباب لتورم اللثة عند الأطفال في مرحلة التسنين

يحدث تورم اللثة عند الأطفال في المقام الأول بسبب التسنين ومع ذلك، قد تكون هناك أسباب أخرى، مثل الإصابة أو العدوى. على الرغم من أن تورم اللثة بسبب التسنين عند الرضع أمر طبيعي ولا يحتاج إلى علاج، إلا أن التورم الناتج عن مشاكل مثل التكيسات قد يحتاج إلى تدخل طبي. لذلك، إذا شعرت الأمهات أن تورم اللثة يسبب عدم الراحة لأطفالهن، فمن الأفضل استشارة الطبيب. فيما يلي وفقاً لموقع هيلث لاين أسباب تورم اللثة عند الأطفال وأعراضه وطرق علاجه.

أسباب تورم اللثة عند الرضع

1. التسنين

التسنين هو عملية بزوغ الأسنان وهو جزء مهم من نمو الأسنان عند الأطفال. وقد يبدأ في عمر ستة أشهر تقريباً ويستمر حتى حوالي 30 شهراً، وسوف تهدأ اللثة المتورمة بسبب التسنين بمجرد خروج السن من اللثة.

تشمل أعراض التسنين الطبيعية سيلان اللعاب الزائد، والحمى الخفيفة، وتهيج الطفل، وفقدان الشهية، والأرق، وشد الأذنين بشكل متكرر، ووضع الأصابع والألعاب في الفم.

2. التهاب اللثة

يحدث التهاب بسيط في اللثة عادة عندما تمزق الأسنان اللثة وتبزغ في تجويف الفم ولكن في حالة سوء نظافة الفم، قد يتفاقم الالتهاب، وعادة ما ينحسر عند تنظيف فم الطفل بشكل مستمر ودائم، كما أن إصابة الطفل بفيروس كوكساكي وهو فيروس معدٍ يأتي نتيجة التعرض لعدوى من ملامسة سطح وقد تتشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا .

3. الهربس البسيط

الهربس البسيط هو عدوى فيروسية في اللثة يسببها فيروس الهربس. تصيب هذه العدوى عادةً الأطفال دون سن السادسة وقد تصيب الأطفال الرضع أيضاً.

يمكن أن يسبب التهاب اللثة والفم الهربس وتورماً ونزيفاً في اللثة وحمى خفيفة أيضاً أي سقوط أو إصابة قد تسبب أيضاً تورماً في لثة الطفل..

يمكن أيضاً لبعض أنواع الأدوية مثل مثبطات المناعة ومضادات الاختلاج أن تسبب أيضاً تورماً في اللثة لدى الأطفال الرضع.

4. الإهمال في تنظيف لثة الرضيع

يتسبب الإهمال في تنظيف لثة الرضع في تراكم الحليب، مما يؤدي إلى تفاعل البكتيريا معه، وبالتالي تلتهب اللثة وتتورم.

احرصي على تنظيف لثة طفلكِ بعد كل رضعة عن طريق استخدام قطعة شاش قطنية ناعمة ومبللة ولفها على إصبعكِ النظيف، وفرك لثته برفق حتى تتأكدي من نظافتها، كما يمكنك استخدام الفرشاة السيليكون المخصصة لتنظيف لثة الرضع.

الفرق بين تورم اللثة الطبيعي للتسنين والتورم غير الطبيعي

يحدث التورم المرتبط بالتسنين في المكان الذي يكون فيه السن على وشك الظهور في اللثة، حيث يمكنك أن تشعري بوجود كتلة صلبة عند لمس مكان بزوغ السن. وتشير النقاط التالية إلى التورم الطبيعي الناتج عن التسنين في فم طفلك:

عادة ما تكون اللثة طرية ومنتفخة عندما يكون الطفل في مرحلة التسنين.

يمكن أن تظهر اللثة على شكل كتلة من الأنسجة الناعمة والطرية والحمراء.

اغسلي يديك بالماء والصابون وحركي إصبعك على اللثة لتشعري بالانتفاخ أو البروز الذي يشير إلى موقع التسنين.

يمكن أن تظهر أسنان الطفل التي ظهرت جزئياً على شكل قطع صغيرة من اللؤلؤ.

معرفة جدول ظهور أسنان الطفل قد يساعدك على معرفة متى تتوقعين تورم اللثة الطبيعي.

قد تشير الأعراض التالية إلى تورم غير طبيعي في اللثة عند الأطفال.

في بعض الأحيان قد يظهر تورم في موقع بزوغ السن ويعرف هذا بالتكيسات مليئة بالسوائل في جذر السن وقد ينفجر الكيس تلقائياً بسبب بزوغ السن ولكن في بعض الأحيان قد يضطر الطبيب إلى تصريف الكيس لكشف السن.

قد يتراكم الدم حول السن البارز ويسبب تورماً أرجوانياً على اللثة ويسمى ورماً دموياً.

من الجيد اصطحاب الطفل لفحص الأسنان إذا لاحظت وجود كيس أو تورم في اللثة. في معظم الحالات، لا تدعو تلك الحالة المرضية للقلق.

متى ترين الطبيب؟

قومي بزيارة الطبيب إذا لاحظت تورماً غير عادي في اللثة. يجب عليك أيضاً مراجعة الطبيب إذا كان تورم اللثة مصحوباً بالأعراض التالية:

تورم أو احمرار اللسان والشفتين والحلق.

ظهور طفح جلدي وبثور في مناطق أخرى من الجسم.

حمى أعلى من 38 درجة مئوية.

يواجه الطفل صعوبة في الرضاعة.

تنتفخ اللثة قبل أيام قليلة من ظهور السن. يهدأ التورم والالتهاب عندما ينفتح السن في تجويف الفم.

علاجات طبيعية لتورم اللثة عند التسنين

لا يوجد علاج محدد لتورم اللثة المرتبط بالتسنين. إذا كان الطفل يعاني من كيس أو مشكلة أخرى، فسوف يعالج طبيبك الحالة وفقاً لذلك.

قد يصف الطبيب الأدوية لألم التسنين وأعراض مثل الحمى الخفيفة التي قد تترافق مع التسنين.

قد لا تحتاج مشاكل التسنين دائماً إلى التدخل الطبي ولا يفضل استخدام أي أدوية أو جل التسنين إلا باستشارة الطبيب.

تلعب صحة الفم والنظافة الجيدة دوراً في الوقاية من الالتهابات التي يمكن أن تسبب تورم اللثة، لذا يجب عليك تنظيف لثة الطفل بانتظام بقطعة شاش نظيفة.

ابدئي بتنظيف أسنان طفلك بمجرد ظهور السن الأول.

حلقات التسنين المتوفرة تجارياً مفيدة للطفل الذي يعاني من مشاكل التسنين. تجنب تلك التي تحتوي على سائل لأن ابتلاع السائل عن طريق الخطأ قد يكون ضاراً.

الأطعمة الباردة (ولكن غير المجمدة) أو بسكويت التسنين مناسبة فقط للأطفال الذين يتناولون الأطعمة الصلبة بالفعل والحد من الأطعمة المضاف إليها السكر أو الملح.

لا ينبغي إعطاء المسكنات مثل الأسبرين للأطفال لتخفيف الألم لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة راي، وهو مرض الكبد.

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