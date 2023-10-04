أطعمة يجب تجنبها في بداية الحمل

مهمة الحامل الأساسية خلال فترة الحمل أن تهتم بصحتها وصحة الجنين على نحو أكثر حذراً، لتفادي أي مخاطر يمكن أن تؤثر على حملها وتطوره، لذلك ينصح أن تتجنب المرأة الحامل بعض الأطعمة التي يمكن أن تلحق بها الضرر ، وكذلك الابتعاد عن بعض العادات والسلوكيات.. كانت تقوم بها قبل الحمل بشكل آمن. بجانب استشارة الطبيب عند كل خطوة جديدة، تريد القيام بها خاصة في بداية الحمل والشهور الأولى منه، نظراً لحساسية هذه الفترة. اللقاء مع استشاري النساء والتوليد الدكتور إيهاب الحديدي للشرح ومزيد من التفسير.

أطعمة ينصح بتجنبها في بداية الحمل

يمكن أن تتعرض المرأة الحامل وجنينها للمخاطر إذا تناولت أطعمة غير صحية، مثل الأطعمة الدهنية والمقليات.. وكذلك الأطعمة النيئة أو غير المطبوخة جيداً؛ لأنها يمكن أن تصيبها بداء الليستريات والتوكسوبلازما.

مما قد يؤدي إلى أمراض خطيرة ومهددة لحياة الجنين، وتعرضه لعيوب خلقية شديدة أو إجهاض.. لذلك على الحامل أن تتأكد من طهي الطعام جيداً قبل تناوله، وتبتعد عن الوجبات السريعة والأطعمة الضارة، مثل اللحوم المصنعة.

من الأفضل أن تبتعد الحامل عن الجبن في الأشهر الأولى من الحمل؛ لأن بعض الأنواع قد تحتوي على الليستيريا، وهي بكتيريا قد تهددها بالإجهاض أو ولادة جنين ميت أو إصابة المولود بمرض خطير.

لا مانع من تناول البيض أثناء الحمل، بشرط أن يكون مطهواً بشكل جيد؛ لأن تناوله نيئاً قد يعرض الحامل لخطر الإصابة ببكتيريا السالمونيلا، التي تسبب التسمم الغذائي، ومن ثم الإجهاض.

وينطبق الأمر ذاته على المنتجات التي يدخل البيض في تصنيعها، مثل المايونيز، ينبغي على الحامل الابتعاد عنها نهائياً في الأشهر الأولى من الحمل.

لا خلاف على أن الكبدة من الأطعمة المفيدة، ولكن يراعى تجنبها تماماً في بداية الحمل؛ لأنها تتسبب في زيادة نسبة فيتامين "أ" بالجسم، مما يهدد الجنين بالعيوب الخلقية.

رغم القيمة الغذائية العالية للأسماك، ولكن بعضها قد يحتوي على مستويات عالية من الزئبق، الذي يؤثر سلباً على الجهاز العصبي للأم والجنين، مثل التونة وسمكة أبو سيف.

يستحسن تجنب البطيخ في بداية الحمل، لاحتمالية احتوائه على بكتيريا الليستيريا، التي يرتبط تواجدها داخل الجسم بارتفاع خطر التعرض للإجهاض.

لا تتعرضي لحرارة الساونا والجاكوزي

يمكن أن تصاب المرأة الحامل بمشاكل صحية عديدة في حالة تعرضها للحرارة المرتفعة، وذلك عن طريق الساونا أو حوض الاستحمام الساخن أو غرفة البخار، فهذه الأمور تضر بصحتها وتزيد من مخاطر السخونة والجفاف والإغماء.

بجانب أن المرأة تشعر بالدفء أثناء الحمل، بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة تدفق الدم إلى الجلد، وهذه التغيرات الهرمونية يمكن أن تجعل النساء الحوامل يشعرن بالإغماء.

فعند زيادة درجات الحرارة، يتدفق المزيد من الدم بالقرب من الجلد، للمساعدة في تبريد الجسم عن طريق التعرق، ولكن هذا يعني انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء الداخلية مثل الدماغ.

وإذا حدث ذلك، فقد لا يحصل الدماغ على كمية كافية من الدم، وبالتالي لا يحصل الدماغ على قدر كافٍ من الأكسجين، مما يؤدي إلى الشعور بالإغماء.

لا تكثري من تناول الكافيين

ضرورة تجنب الإفراط في تناول الكافيين خلال الحمل أمر ضروري، وخاصةً في بداية الأشهر الثلاثة الأولى؛ وذلك لأن الكافيين يمكن أن يعبر المشيمة ويؤثر على معدل ضربات قلب الجنين أثناء النوم.

ويمكن أن يتسبب أيضاً في زيادة فرص حدوث الإجهاض، لذلك ينصح بتجنب تناول الكافيين إلا بكميات قليلة، ويفضل استشارة الطبيب قبل تناوله؛ لتحديد الكمية المناسبة وفقاً لحالة الحامل.

ابتعدي عن تنظيف فضلات الحيوانات الأليفة

يجب استشارة الطبيب حول وجود حيوان أليف في المنزل خلال الحمل، وفي حالة التعامل مع حيوان أليف، ينصح بعدم تنظيف الفضلات الخاصة به، حيث إن هذه الفضلات تحتوي على ملايين الطفيليات التي تشكل خطورة على الصحة.

ويمكن أن تسبب للحامل الإصابة بداء المقوسات، الذي يسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة، وقد يصاب الطفل المولود بهذه الطفيليات، مما يعرضه لمشاكل صحية خطيرة، مثل النوبات والإعاقة العقلية، ومشاكل في الرؤية.

تجنبي الإفراط في تناول الطعام

نسمع كثيراً عن أهمية تناول الكثير من الطعام للحصول على تغذية جيدة في بداية الحمل، ويقال إن الحامل يجب أن تأكل لفردين، وهو اعتقاد خاطئ، حيث إن زيادة الوزن تعرض الحامل لمخاطر السمنة.

فالسمنة تزيد من صعوبة الحركة وآلام العظام والظهر وتورم الساقين، وخاصةً مع تقدم الحمل، لذلك يجب على الحامل ألا تفرط في تناول الطعام، وتختار الغذاء الصحي؛ لتحصل على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

لا تتعرضي للمواد الكيميائية بشكل مباشر

تحتوي مواد التنظيف على مركبات كيميائية ضارة وتشكل خطورة على صحة الأم والجنين، لذلك ينصح بالتحقق من ملصقات منتجات التنظيف قبل استخدامها، وقراءة كل المعلومات المدونة على المنتج.

وفي حالة استخدام منتجات التنظيف، يجب عدم التعرض لها بشكل مباشر، والتأكد من تهوية الغرفة جيداً أثناء التنظيف، وذلك من خلال فتح النوافذ والأبواب.

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