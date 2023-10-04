أضرار التدخين خلال فترة الحمل

كيف يؤثر التدخين أثناء الحمل على الطفل؟

يؤدي التدخين أثناء الحمل إلى تعريضك أنت وطفلك للعديد من المواد الكيميائية الضارة، والتي تحد من إمداد الطفل بالأكسجين وتوصيل العناصر الغذائية.

يدمر النيكوتين دماغ الطفل ورئتيه بشكل دائم. كما تم ربط التدخين أثناء الحمل بالعديد من المشكلات الصحية بما في ذلك

مشاكل في المشيمة

الولادة المبكرة

عيوب خلقية

انخفاض الوزن عند الولادة

فقدان الحمل

يمكن أن يؤثر التدخين أثناء الحمل أيضًا على الطفل بعد ولادته، مما يزيد من مخاطر:

متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS)

مغص

أزمة

سمنة الأطفال

كيف يؤثر التعرض للتدخين السلبي على الحمل؟

يمكن أن يؤثر استنشاق الدخان السلبي أثناء الحمل أيضًا على صحة طفلك، مما يزيد من مخاطر:

انخفاض الوزن عند الولادة

نوبات الربو

التهابات الأذن

هل استخدام السجائر الإلكترونية آمن أثناء الحمل؟

التدخين الإلكتروني أثناء الحمل ليس آمنًا.

تحتوي معظم السجائر الإلكترونية على النيكوتين، الذي يضر بشكل دائم دماغ الطفل النامي والعديد من الأعضاء الأخرى. تحتوي السجائر الإلكترونية أيضًا على نكهات قد لا تكون آمنة لطفلك.

إذا كنتِ من المدخنين، فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لمنح طفلك بداية صحية. يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في أي وقت أثناء الحمل. لكن الإقلاع عن التدخين قبل الأسبوع الخامس عشر من الحمل يوفر أكبر الفوائد لطفلك ، والإقلاع عن التدخين قبل الثلث الثالث من الحمل يمكن أن يزيل الكثير من التأثير المحتمل على وزن طفلك عند الولادة.

اذا كنت تدخنين وترضعين طفلك رضاعة طبيعية، ضعي في اعتبارك أنه سيتعرض للنيكوتين ومواد أخرى من خلال حليب الثدي.

نادرًا ما يكون الإقلاع عن التدخين سهلاً. قد يستغرق الإقلاع عن التدخين أكثر من محاولة واحدة. تذكري، مع ذلك، أنه يمكك القيام بذلك – وستجني أسرتك الفوائد.

كل الحُب..?

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