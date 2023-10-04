شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم الحشرات يكشف كل ما يتعلق بـ"بق الفراش" وطرق كشفه ومكافحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل ما تشهده العاصمة الفرنسية باريس من انتشار موجة من "بق الفراش" في الأماكن العامة والخاصة، حرص ”الخليج 365” على رصد كل ما يتعلق بتلك الآفة المنزلية، فرغم أنها منتشرة فقط فى الفترة الحالية بفرنسا، إلا أنها عادة ما تضرب كل شبر فى أنحاء الكرة الأرضية، وفى هذا الصدد كشف الدكتور علي أحمد يونس أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة ورئيس قسم علم الحشرات السابق، كل ما يتعلق بأسباب انتشار تلك الآفة وطرق الكشف عنها ومكافحتها.

وأوضح الدكتور على أحمد يونس أنه عادة ما تحدث الإصابة بالبق بسبب نقص النظافة، ويتم انتقال البق إلى أماكن جديدة عادةً في الأغراض الشخصية للإنسان، ويمكن أن تصاب المساكن ببق الفراش بعدة طرق، مثل:

البق والبيض الخاص به الذى يتم جلبه عن غير قصد من مساكن أخرى موبوءة على ملابس أو أمتعة الشخص الزائر.

العناصر المصابة (مثل الأثاث أو الملابس أو حقائب الظهر) التي يتم جلبها إلى المنزل أو العمل.

الأشخاص الذين يزورون منطقة موبوءة (مثل المسكن أو وسائل النقل أو مكان الترفيه أو السكن) ويحملون الحشرات إلى منطقة أخرى على ملابسهم أو أمتعتهم أو أجسادهم.

أضاف أستاذ علم الحشرات لـ"الخليج 365"، أن البحث عن الحشرة والعثور عليها يكون فى أماكن الراحة والنوم، وبعد أن تلدغ الشخص تتبع الحشرة مسارًا كيميائيا للعودة إلى مكان الاختباء، عادة في الأسرة أو الآرائك أو بالقرب منها، وقد تشمل هذه الأماكن الأمتعة، والأجزاء الداخلية للسيارة، والأثاث، حتى داخل المقابس الكهربائية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة.





الكشف عن وجود البق وأضاف رئيس قسم علم الحشرات السابق أنه تم حديثا تطوير أجهزة الكشف عن وجود بق الفراش بما يعرف باسم كاشفات بق الفراش، والتي يشار إليها غالبًا باسم "الشاشات" أو "المصائد"، حيث تستخدم حمض اللاكتيك أو ثاني أكسيد الكربون المرتبط بوجود جسم بشري، أو الفيرومونات، لجذب بق الفراش واحتجازها، ويمكن لأجهزة كشف بق الفراش أن تؤكد الإصابة، لكنها لا تستطيع القضاء عليه.

ولمنع جلب بق الفراش إلى المنزل من خارج المنزل، يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد زيارة موقع موبوء أو السفر بوسائل النقل التي قد تكون موبوءة؛ وتشمل الاحتياطات فحص الأحذية عند مغادرة الموقع، وتغيير الملابس خارج المنزل قبل الدخول، ووضع الملابس المستعملة في مجفف الملابس خارج المنزل، وعند زيارة مسكن جديد، يُنصح بفحص السرير قبل أخذ الحقائب إلى منطقة النوم، ووضع الحقيبة على حامل مرتفع لتقليل احتمالية زحف بق الفراش إليها. ويجب تعليق الملابس أو تركها في الحقيبة بدلاً من تعليقها. وتشمل التدابير الوقائية الإضافية سد الشقوق الموجوده بالحوائط (حيث يختبئ بق الفراش غالبًا)، وفحص الأثاث، وتطهير الملابس والأمتعة عند العودة إلى المنزل.