شكرا لقرائتكم خبر عن الفواكه الملونة ممنوعة لمن يعانون ارتفاع أملاح الجسم .. اعرف أنواعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني البعض من ارتفاع بنسبة الأملاح، والتى تسبب بعض الأعراض مثل مشكلات فى التبول أو آلام بكعب الرجل، وغيرها، ما نأكله ونشربه لا شك يؤثر وبشدة على نسب الأملاح فى أجسامنا، لذا فهناك بعض الأطعمة والفاكهة بشكل خاص يجب الامتناع عن تناولها عند ارتفاع نسبة الأملاح فى الجسم.

أوضح الدكتور كمال السيد، استشاري المسالك البولية بقصر العيني، فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن من يعاني من ارتفاع الأملاح عليه أن يتبع بعض الإرشادات كي تقل النسبة تدريجيا، ويصبح فى حال أفضل، فضلا عن ضرورة شرب المياه بكميات كبيرة، وتعاطي الدواء الموصوف من قبل الطبيب المختص، فهناك قائمة بالفاكهة الملونة الممنوعة التى تزيد من نسب الأملاح فى الجسم نتيجة احتوائها علي الصوديوم.

والفاكهة الملونة هنا تعني قاتمة اللون، ومن أبرز أنواع هذه الفاكهة :

-البرقوق الأحمر الذي يساعد وبشدة على ارتفاع نسب الأملاح فيجب تجنبه

-الفراولة من الفاكهة اللذيذة والمغذية ولكنها تحتوي علي كم من الصوديوم ايضا

-الخوخ يساعد أيضا على تفاقم الحالة لذا يجب تجنبه أثناء ارتفاع نسبة الأملاح

-المانجو من الفاكهة المغذية لكن الإكثار منها يمد الجسم بالكثير من السكر الزائد عن المسموح وكذا الصوديوم

-العنب الأحمر والأسود من أنواع العنب التى تحتوي علي نسبة عالية ومركزة من السكر والصوديوم وهو ما يضر مريض الأملاح

-الطماطم تساعد علي رفع نسب الأملاح بشكل ملحوظ لذا لابد من التوقف عن تناولها سواء في السلطة أو في الطعام المطبوخ عند ارتفاع نسب الأملاح

-التوت الأزرق والأسود ، كل ما هو داكن يضر مريض الأملاح