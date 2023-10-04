شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يفجر مفاجأة مدوية بشأن ما وجده بعد تحليل "العسل والخلطات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور فهد الخضيري عن قيامه بإجراء تحليل في المختبر عمليات تحليل للعسل والخلطات التي يدعي بائعوها بأنها شفاء، مؤكداً أنه وجد بأنها تحتوي على "حبوب مطحونة".وقال الخضيري خلال لقائه في برنامج "نقطة عمياء" على قناة السعودية :" هذه الخلطات تعتبر جريمة في الطب لأن يتم خلط مواد كثيرة ببعضها دون أن يعلمون التفاعل الذي قد يحدث بين المواد وبعضها".

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ووجدنا أن معظم هذه الخلطات مضاف لها أدوية كورتيزومية وأدوية أخرى للإنزاف وإذا أخذت هذه الحبوب مع العسل يخفض السكر وبالتحليل وجد أنه يحتوي على جيليكوفاج مطحون ومضاف للعسل ويباع الـ 100 مللي منها بـ 500 ريال. وأضاف : " أكثر من 80٪ من الأشخاص الذين يدعون أنهم معالجون ويعملون تلك الخلطات هم جهلة ليس لديهم أي شهادة علمية أو دراسات أو أبحاث".طبيب سعودي يفجر مفاجأة مدوية بشأن ما وجده بعد تحليل "العسل والخلطات