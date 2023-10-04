نصائح لتعزيز الثقة بالنفس لدى طفلك

يتمتع كل شخص وحتى طفل بشخصية فردية يولد بها وتميزه عن غيره الأطفال، تلعب البيئة المحيطة بالطفل دوراً كبيراً في بناء وصقل شخصيته، قد يتمتع بعض الأطفال بشخصية ضعيفة أو قد يعاني البعض من فقدان الثقة بالنفس، ما هي أسباب فقدان طفلك ثقته بنفسه؟ وكيف يمكنك مساعدته؟ تابعي المقال الآتي للتعرف على أهم النصائح لتعزيز الثقة بالنفس لدى طفلك.

نصائح وإرشادات لتعزيز الثقة بالنفس لدى طفلك

يعد فقدان الطفل ثقته بنفسه أو المعروفة بالعامية بالطفل ضعيف الشخصية إحدى المشاكل التي تستدعي إلى الاهتمام والحصول على المساعدة في حال كانت هذه المشكلة تؤثر على سير حياة طفلك بشكل طبيعي وعلى طريقة تواصله مع الآخرين، فيما يلي بعض الإرشادات والنصائح لتعزيز الثقة بالنفس لدى طفلك:

ادعم طفلك وتفهمه بشكل دائم لتعزز ثقته بنفسه

احرص على أن تكون متفهمًا لمشاعر واحتياجات طفلك واستمع إليها بعناية، لا تتردد بتقديم الدعم والتشجيع له في مختلف المجالات وعبر عن فخرك بإنجازاته الصغيرة والكبيرة، شعور طفلك بهذا الدعم سيولد لديه مشاعر الثقة بالنفس حتى عندما لا يشعر بالرضا عن نفسه.

ركز على المهارات الشخصية لدى طفلك

ساعد طفلك على تطوير مهاراته وقم بتقديم المساعدة والتوجيه عند الحاجة لذلك، ساعده على المشاركة في الأنشطة التي تجعله يشعر بالراحة والثقة الكافية لمواجهة التحديات الأكبر.

الإيجابية بالتحدث

ابتعد عن النقد القاسي والسلبي في التعامل مع طفلك، واستبدله بالكلمات الإيجابية للتعبير عن تقديرك له ولا تنسى أهمية تشجيعه على التفكير الإيجابي لتعزيز ثقته بنفسه.

شارك أطفالك بالأعمال المنزلية والمهام المختلفة

على الرغم من تذمر بعض الأطفال اتجاه القيام بالأعمال المنزلية إلا أن الأطفال يشعرون بالتقدير عندما يتم الاعتماد عليهم لإتمام مهمة ما، احرص على جعل طفلك يقوم بالمهام التي تناسب عمره، على سبيل المثال التقاط الألعاب، جمع الغسيل، المساعدة في تحضير الطعام وما إلى ذلك من المهام اليومية.

امدح طفلك على إنجازاته الصغيرة والكبيرة

مدح طفلك سواء كان ذلك أمامك أو أمام عدد من الأشخاص على إنجازته يعد أحد الأمور الرائعة والتي يقدرها الطفل بشكل كبير وتساعده على تعزيز ثقته بنفسه، احرص على جعل طفلك يشعر بمدى تقديرك لجهوده بغض النظر عن النتيجة المرجوة .

لا تنزعج من الأخطاء

لا تنزعج من أخطاء طفلك، توبيخ طفلك على أخطاءه قد يفقده ثقته بنفسه، ساعد طفلك على رؤية أن الجميع يرتكبون الأخطاء ولكن الأهم من ذلك أن الشخص لا بد له أن يتعلم من أخطاءه.

اسمح لطفلك بالفشل، الخطأ والفشل هو الطريقة الوحيدة التي يمكن لطفلك أن يتعلم من خلالها، يمكن للفشل أن يحفز طفلك على بذل المزيد من المجهود لتحقيق ما يريد.

شجعهم على تجربة الأشياء الجديدة

عوضاً عن التركيز على الأمور التي يبدع بها طفلك ما رأيك بترك يقوم بتجربه أشياء جديدة؟ امنح طفلك الفرصة لاكتساب مهارات جديدة، يمكن لذلك أن يجعل طفلك يشعر بالقدرة والشجاعة على التعامل مع مختلفة الأمور التي قد تواجهه.

أسباب فقدان الثقة بالنفس لدى الأطفال

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس لدى الأطفال، فيما يلي أهمها:

تعرض الطفل للإهمال أو الإساءة من قبل الأهل أو المقربين، يمكن لذلك أن يؤثر بشكل سلبي على ثقة الطفل بنفسه.

الضغوطات الدراسية سواء كانت مرتبطة بالمدرسة أو الأنشطة الاجتماعية، يمكن لهذا النوع من الضغوطات أن يجعل الطفل يشعر بعدم الكفاءة وقد ينعكس الأمر سلباً على نفسيته.

التعرض للتنمر من قبل الآخرين، التنمر في المدارس أصبح واحد من المشاكل الشائعة بشكل كبير والتي تؤثر على نفسية الطفل وتقبله لنفسه.

التجارب السلبية، على سبيل المثال: موت أحد أفراد الأسرة، طلاق الوالدان، الانتقال إلى مسكن أو مدرسة جديدة، وما إلى ذلك من التجارب التي قد تؤثر على الطفل ونفسيته.

أعراض تدل على فقدان طفلك ثقته بنفسه

بإمكانك الاستدلال على أن طفلك لا يمتلك الثقة الكافية بنفسه من خلال مجموعة من الأعراض التي يمكن ملاحظتها بكل سهولة، فيما يلي أهم أعراض فقدان الثقة بالنفس لدى الأطفال:

صعوبة في تكوين الصداقات أو الحفاظ عليها.

الشعور الدائم بالوحدة.

يميل الطفل إلى تجنب تجربة الأشياء الجديدة ويجد صعوبة في تغيير الروتين اليومي.

يمتلك صورة سلبية عن نفسه، على سبيل المثال قد يشعر طفلك بأنه قبيح أو غبي أو غير مرغوب به من الآخرين.

لا يستطيع طفلك التعامل مع الفشل بالطريقة الصحيحة.

يميل إلى التقليل من شأن نفسه، كأن يقول أنا غبي، أو لا أستطيع القيام بذلك أو ما إلى ذلك من الكلمات السلبية.

لا يشعر طفلك بالفخر اتجاه إنجازاته.

يقارن نفسه مع الآخرين بطريقة سلبية.

قد تكون عملية تعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال واحدة من الأمور الصعبة بعض الشيء، ولكن بمساعدة النصائح التي سبق ذكرها والحفاظ على تعزيز طفلك بشكل دائم يمكنك أن تنجح في تعزيز ثقته بنفسه، لا تتردد بطلب المساعدة من الأخصائين عند الحاجة إلى ذلك.

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