شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح سحرية للتخلص من رائحة الفم غير المحببة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رائحة الفم الكريهة مشكلة يعاني منها الكثيرون وتؤدي إلي شعور صاحبها بالإحراج، وغالبا ما يكون ورائها سبباً ما، لذا إذا كانت لا تعجبك رائحة فمك، فعليك أن تهتم بالبحث عن السبب والعرض على المختص الذي يبين لك المشكلة ويعطيك الحل لها.

وقال الدكتور أسامة رشاد، استشارى طب الأسنان القصر العينى، أن هناك الكثير من الأسباب قد تكون وراء إصابتك برائحة فم سيئة، ولكن يمكنك اكتشافها وتلافيها بل وببعض النصائح والعادات اليومية الصحية، التى تقلل حدة الرائحة تدريجيا وتجعلك تتمتع برائحة فم جيدة، ومن أبرز هذه النصائح:

-افحص نسبة السكر فى الدم أولا لأن رائحة الفم قد تتغير بالإصابة به.

-اذا كنت تعاني من مشكلات معدية كالإمساك الشديد، أو الاسهال الشديد، أو آلام المعدة، أو القرحة، فعليك استشارة مختص ومتابعتها وعلاجها لأنها قد تكون سببا في الرائحة الكريهة للفم.

-أهم خطوة تبدأ بفحصك لفمك، بداية من سلامة أسنانك وضروسك وما إذا كنت تعاني من جيوب أو فراغات يتكتل فيها الطعام أو تعاني أيضا من تسوس في الأسنان أو الضروس، اجعل طبيبك يفحصك ليري ما إذا كنت تعاني من قرح الفم أو التهابات اللثه، وغيرها من الأسباب الكثيره للرائحة غير الجيدة للفم.

-اهتم بشرب كميات كبيرة من المياه يوميا لهضم جيد ورائحة فم جيدة.

-اهتم بشرب المشروبات العشبية ذات الرائحة الطيبة كالنعناع بديلة للشاي والقهوة.

-الطعام الصحى لا يصدر رائحة فم غير جيدة اهتم بتناوله،فالفاكهة والخضروات هامة جدا فى نظامك الغذائى.

-لا تكثر من تناول الطعام الذى يسبب الغازات، كالبصل والقرنبيط والثوم والكرنب وغيرها.

-اهتم بتنظيف أسنانك ٣ مرات يوميا، بفرشاة نظيفه مناسبة لاسنانك عميقة التنظيف، وبمعجون جيد.

-اهتم بتنظيف الفم واللسان بالفرشاة ولا تنسي تنظيفه وانت تنظف أسنانك.

-اهتم بتناول مطهرات الفم الطبيعية كالغرغرة ويمكن مضغ القرنفل الطبيعي .