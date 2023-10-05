شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة التى يجب إعطائها للطفل من عمر ٦ أشهر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح، فى تصريح لـ " الخليج 365" أنه يجب إعطاء الطفل وجبتين فى اليوم، ويجب البدء بإعطاء الخضروات مثل: البطاطس البطاطا، الجزر، الكوسة، بحيث يتم سلقها وتضرب فى الخلاط ويتم تجربة كل صنف لمدة 3 أيام للتأكد من عدم وجود تحسس من نوعية الأكل.
وتابع قائلا أنه يمكن إعطاء الفاكهة مثل تفاح، كمثرى، مشمش وتسلق وتضرب فى الخلاط مع اضافة لبن الأم أو اللبن الصناعي.
وأضاف أنه يمكن إعطاء الطفل البروتين مثل: قطعة صغيرة من اللحمة المفرومة أو الفراخ أو السمك مع شوربة الخضار، وكذلك البروتينات النباتية مثل: العدس والفول والفاصوليا.
وأوضح شبيب أن الطفل من عمر ٨ وحتى ١٠ شهور يمكن إعطائه الخضروات والفاكهة مسلوقة ومهروسة بدون سائل معاها، وصفات البيض.
وأوضح أن من عمر ١٠ شهور وحتى السنة يمكن إعطاء الطفل مكرونة مسلوقة جيدا وطرية والجبنة ، مضيفا أنه من عمر السنة يمكنه تناول الطعام العادي مثل الكبار مع هرس الأكل بالشوكة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز