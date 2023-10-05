تحذير من اللحوم والبيض بـ”فترة التحريم”

وأوضحت الهيئة، أن فترة التحريم هي الفترة الزمنية من بعد إعطاء العلاج للحيوان وحتى خروجه من جسمه، أو حتى وصوله إلى النسبة المسموح بها داخل جسم الحيوان إلى الحد الآمن الذي لا يؤثر على صحة الإنسان.

ولفتت إلى أن هذه الفترة توضح على العبوة أو النشرة الداخلية للدواء، ويمكن أيضاً سؤال الطبيب البيطري أو الصيدلي الذي صرف الوصفة، حيث تختلف مدتها من دواء لآخر وتؤثر بقايا الأدوية في المنتجات الحيوانية.

وأوصت المربي بعدم بيع أو ذبح حيواناته أو طيوره قبل انتهاء فترة السحب، وعدم استهلاك اللحوم والحليب والبيض قبل انتهائها، علماً بأن الهيئة تحدد الفترة على الأدوية وتلزم المربين والمنشآت باتباعها.