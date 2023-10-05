“الصحة”: التحصين بلقاح الإنفلونزا يقلل من احتمالية دخول المستشفى 40 – 60 %

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أكّدت وزارة الصحة على الجميع، ضرورة التحصين بلقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أنه يقلل من احتمالية دخول المستشفى بنسبة تتراوح ما بين ٤٠ و٦٠ %.

وقالت الوزارة: إن الإنفلونزا والالتهاب الرئوي خامس سبب يؤدي إلى الوفاة في المملكة.

وأضافت عبر حسابها بمنصة “إكس”، أنه من المتوقع أن تسبّب الإنفلونزا الموسمية 290 ألفاً إلى 650 ألف وفاة سنوياً على مستوى العالم، حسب منظمة الصحة العالمية.