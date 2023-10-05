شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى تغذية: ليه لازم تنتظر ساعتين بعد الاستيقاظ لشرب القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الكثير من الأشخاص فور استيقاظهم من النوم على كوب من القهوة اعتقادًا منهم أنه سوف يكون المنقذ لهم لمساعدتهم على سرعة التركيز والانتباه للبدء يومهم بالنشاط والحيوية.

من جانبها أوضحت الدكتورة رضوى نبيل إسماعيل استشارى التغذية العلاجية ـــ القصر العينى ـــ أن هناك خطأ شائع لدى عشاق القهوة وهو سرعة شرب فنجان من القهوة فور الاستيقاظ من النوم حيث يعتقدون أن ذلك يساعدهم على زيادة التركيز وشعورهم بالنشاط سريعا لإنجاز مهامهم الصباحية فى وقت أقل.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية فى تصريح لـ " الخليج 365"، أنه يجب الانتظار ساعتين بعد الاستيقاظ لشرب كوب من القهوة وذلك لعدة أسباب، منها أن هناك هرمون يسمى الأدينوزين وهو الهرمون الذى يجعلك تشعر بالنعاس وقت الاستيقاظ وهو قليل فترة الصباح.

على عكس هرمون الكورتيزول الذى يمنحك الطاقة ويبقيك مركزًا ويحفز الجسم على الاستيقاظ الذى يكون مستواه مرتفع فى الصباح لذلك يكون لدى الشخص الكثير من الطاقة، ويبدأ ينخفض بعد ساعة إلى ساعتين من الاستيقاظ وأفضل طريقة هي اللجوء إلى الكافيين عندما تبدأ مستويات الكورتيزول في الانخفاض، وقتها ستحصل على دفعة من الطاقة عندما تبدأ طاقتك في التضاؤل بشكل طبيعي.

سبب آخر وراء رغبتك في الانتظار لفترة أطول قليلاً لتناول فنجان القهوة فور الاستيقاظ، وهو أن شرب القهوة على معدة فارغة قد يضر بصحتك خاصة على المدى الطويل لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز الهضمي، وتغير نظامك العصبي، وتؤدي إلى عدم انتظام الساعة البيولوجية.