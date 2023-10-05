شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات غذائية لمرضى الكلى.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سيد حماد استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية ، في تصريح خاص لـ" الخليج 365 " ، لكل فرد سواء كان في حالة صحية سليمة أو يعانى من اى ظروف مرضية معين ان يتابع احتياجاته التغذوية من خلال الطبيب المختص لان كل فرد يختلف عن الآخر في النظام الغذائي .

بعض الإرشادات الغذائية السليمة لمرضى الكلى :

هذه الارشادات العامة يجب اتباعها في النمط الغذائي اليومى ، خاصة لمرضى الكلى حتى لا يحدث لهم أى مضاعفات نتيجة سوء التغذية .مبدئيا مريض الكلى هناك بعض الأطعمة التي تحتوى على العناصر الغذائية التي يجب أن يهتم بتحديدها والمقصود بذلك تناول تلك الأطعمة بكميات معينة بشكل دقيق التي يوصفها الطبيب المعالج .

تحديد البروتين بالجسم :

أشار الطبيب بأن البروتين من أهم العناصر الغذائية المؤثرة في الكلى والتي يسبب زيادته زيادة العبء على الكلى، وبالتالي في حالات مرضى الكلى يجب تحديد نسبة

تحديد الكميات المناسبة من الصوديوم والبوتاسيوم :

الصوديوم والبوتاسيوم مسئولان عن إحداث توازن السوائل داخل الجسم وغالبا ما يتم التحكم تغذويا في مستوى ضبط الدم من خلال نسب هذه العناصر، فيجب تحديد الكميات المطلوبة لكل فرد على حسب حالته .

ويستطيع مريض الكلى بشكل الاعتماد على الليمون كأحد المصادر غير المحتوية على الصوديوم ولكنها في نفس الوقت تحتوى على البوتاسيوم يمكن أن يعتمد عليها ولكن بعد الاستشارة الطبية، وهناك احتمالية اعتماده أيضا على التوابل والبهارات غير الحريفة " الحارة" لإعطاء طعم ونكهة مميزة للوجبة الغذائية عند تناولها .

يجب التحكم في كمية الفسفور :

أوضح استشاري التغذية العلاجية أن أغلب مصادر الفسفور تتركز في الألبان ومنتجاتها، الأسماك والمأكولات البحرية ، ثم اللحوم الحمراء .

كل ما كان هناك تنظيم للمواعيد في الوجبات الغذائية اليومية ، مما يؤدى إلى تقليل الكميات المتناولة في كل وجبة وتوزع على مدار اليوم ،هذا يكون أفضل بقدر كبير على صحة مرضى الكلى .