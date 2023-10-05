ظهرت أعراضه على حالات كورونا.. ماذا تعرف عن مرض “البريون” المميت الذي يظهر في المخ؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديو جراف، حول مرض جديد ظهرت أعراضه على حالات كورونا، لكنه يصيب مخ الإنسان.

وذكرت أن من أبرز أعراض مرض البريون المميت الذي ارتبط وجوده ببعض الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا، الخرف والهلوسة والارتباك، بالإضافة إلى تصلب في العضلات وفقدان النطق.

وبينت أن هناك عدة أنواع من مرض البريون، لكن أكثرها شيوعا عند البشر “كروتزفيلد جاكوب”.

وأفادت بأن البريون يصنف من الأمراض المميتة ولا يوجد له علاج حتى الآن، لكن المرضى يتناولون أدوية تعمل على تقليل متاعبه.