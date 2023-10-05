شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر : الأقل من 24 عامًا تزيد لديهم احتمالية إدمان الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة أجرتها جامعة سارى في بريطانيا، أن هناك علاقة بين العمر واستخدام الانترنت ، فكلما كان الشخص أصغر سنا، زادت احتمالية إدمانه على الإنترنت، ويتناقص هذا الاتجاه مع تقدم العمر، وأوضحت الدراسة أن اختراع التمرير الذي لا ينتهي على وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى ظهور إدمان غير متوقع على الإنترنت ، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن " البريطانية .

قام الباحثون، الذين سعوا إلى تحديد مشكلة استخدام الإنترنت والإدمان وخطورتها، باستطلاع آراء 796 مشاركًا في الدراسة، ووجدوا أن أولئك الذين يبلغون من العمر 24 عامًا أو أقل يقضون في المتوسط ست ساعات على الإنترنت ، بينما يقضي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 24 عامًا ما معدله أربع ساعات فقط.

واستنادًا إلى إجابات الاستطلاع، تمكن باحثو جامعة ساري في بريطانيا ،من تصنيف مستخدمي الشاشة إلى خمس مجموعات: المستخدمون العاديون، والمستخدمون الأوليون، والمجربون، والمدمنين المنكرون، المدمنين.

المستخدمون العاديون، الذين يمثلون حوالي 14% من المشاركين ويبلغ متوسط أعمارهم 33 عامًا، دخلوا إلى الإنترنت للقيام "بمهام محددة" وقاموا بتسجيل الخروج دون تأخير، ولم تظهر عليهم أي مؤشرات على الإدمان ولم يكونوا مهتمين باستخدام تطبيقات جديدة.

وجد المستخدمون الأوائل - 22% من الذين شملهم الاستطلاع والذين يبلغ عمرهم 26 عامًا في المتوسط - أنفسهم "على الإنترنت لفترة أطول مما خططوا له في البداية" وسيهملون المهام المنزلية بدلاً من قضاء وقت أمام الشاشات، في حين شعر القائمون على التجربة، والذين كانوا حوالي 21% من المشاركين، بمشاعر عدم الارتياح أو القلق عندما لا تكون "متصلاً بالإنترنت".

"بمجرد دخولهم إلى الإنترنت، يشعرون بالتحسن"، كما وصف الباحثون المجربين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و24 عامًا وكانوا أكثر انفتاحًا على تجربة تطبيقات جديدة.

أظهر المدمنون المنكرون، والذين شملوا حوالي 17% من المشاركين، "سلوكيات إدمانية" مثل إقامة علاقات على الإنترنت و"إهمال مسؤوليات العالم الحقيقي للبقاء على الإنترنت". ومع ذلك، فإن خبراء التكنولوجيا لن يعترفوا أبدًا بالشعور بالتوتر عند عدم تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

وأخيرًا، يعترف المدمنون الحقيقيون - الذين يشكلون حوالي 22% من المشاركين - علنًا باعتمادهم على الشاشة والتأثيرات السلبية التي يمكن أن تحدثها على حياتهم اليومية، ويقضون قدرًا "أكبر بكثير" من الوقت عبر الإنترنت مقارنة بالمستخدم العادي.

وجد الباحثون أن استخدام الهاتف الخليوي مرتبط بمستويات أعلى من الإدمان وأن الاستجابات العاطفية للتكنولوجيا تتنبأ بالسلوك المستقبلي تجاه الواقع المعزز.

قالت الدكتورة بريجيت ستانجل، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "تؤكد دراستنا الحاجة إلى تدخلات مخصصة ودعم للأفراد في مراحل مختلفة من إدمان الإنترنت، ستؤثر النتائج بالتأكيد على تصميم وتطوير الخدمات الرقمية وتطبيقات "الواقع المعزز"، مما يضمن أنها تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين في البيئة الرقمية الحالية."