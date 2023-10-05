علاج التهاب الشعب الهوائية في المنزل بحيل مجربة وسريعة المفعول

بيروت - نادين محمد - يمكن أن تصاب القصبات الهوائية، التي تحمل الهواء إلى رئتيك، بالعدوى والتورم. ويسمى هذا بالتهاب الشعب الهوائية. وتعد أبرز أعراضه السعال الشديد، والكثير من المخاط، وربما بعض أعراض البرد مثل آلام الجسم أو القشعريرة.

يعد معظم التهاب الشعب الهوائية ناتج عن فيروسات لا تستجيب للمضادات الحيوية، وقد يوصي طبيبك بتناول بعض الأدوية بدون وصفة طبية.

علاج التهاب الشعب الهوائية في المنزل

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هناك نوعان من التهاب الشعب الهوائية : "الحاد" و"المزمن". يعد التهاب الشعب الهوائية الحاد أكثر شيوعًا وعادةً ما يختفي من تلقاء نفسه خلال بضعة أسابيع.

يستمر التهاب الشعب الهوائية المزمن في العودة أو لا يختفي على الإطلاق. ويحدث ذلك دائمًا تقريبًا بسبب التدخين. إليك أبرز طرق علاج التهاب الشعب الهوائية في المنزل.

1-تجنب مهيجات الرئة

تعد أفضل طريقة لتجنب التهاب الرئة :

إذا كنت تدخنين، فإن أهم شيء يمكنك القيام به هو التوقف. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الإقلاع عن التدخين، تحدثي مع طبيبك حول ما قد يكون أفضل بالنسبة لك.

2-تجنب الغبار والأبخرة الكيميائية

الدخان المنبعث من الآخرين وأي شيء آخر يمكن أن يزعج رئتيك. إذا لم تتمكني من تجنب هذه الأشياء، فحاولي ارتداء قناع. إذا كان الهواء البارد يسبب السعال أو يسبب لك ضيقًا في التنفس.

علاجات التهاب الشعب الهوائية الحاد

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1-تناولي الكثير من السوائل، وخاصة الماء

جربي تناول 8 إلى 12 كوبًا يوميًا للمساعدة في تخفيف المخاط وتسهيل السعال. إذا كنت تعانين من فشل كلوي أو قصور في القلب، فقد يقوم طبيبك بتقييد تناول السوائل. تحدثي معهم أولاً قبل تناول المزيد من الماء.

2-الحصول على الكثير من الراحة

استخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تحتوي على الأيبوبروفين أو النابروكسين أو الأسبرين للمساعدة في تخفيف الألم.

3-أدوية السعال

من الأفضل الابتعاد عن أدوية السعال إلا إذا كان السعال يبقيك مستيقظًة أثناء الليل. يساعد السعال على التخلص من المخاط . عندما يتعلق الأمر بالأطفال، تجنبي تناول أدوية السعال لمن تقل أعمارهم عن 4 سنوات واستشيري طبيبك بشأن تقديمه للأطفال الأكبر سنًا.

بدلاً من دواء السعال، يمكنك:

تناول أقراص استحلاب الحلق التي لا تحتوي على دواء.

جربي خليط من العسل والليمون أو ملعقة من العسل. (لا تعطي العسل للأطفال أقل من سنة واحدة).

الغرغرة بالماء المالح. يمكن أن يؤدي ذلك إلى التخلص من بعض المخاط الذي يغلف حلقك يمكنك أن تقومي بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ.تغرغري بها ثم ابصقيها بعد ذلك. يمكنك القيام بذلك عدة مرات في اليوم لتشعري بتحسن في حلقك

4-النظام الغذائي:

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. يمكنك أيضًا تناول اللحوم قليلة الدهون والدجاج والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون.

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إلى جانب اتباع نظام غذائي جيد، فإن ممارسة الرياضة ستحافظ على وزنك تحت السيطرة. وذلك، لأن الوزن الزائد يجعل التنفس أكثر صعوبة. كما أن العضلات التي تستخدمينها للتنفس تصبح أقوى عند ممارسة الرياضة. يمكنك البدء بالمشي البطيء لمدة 15 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع، ثم القيام بالمزيد في كل مرة. يمكن لطبيبك مساعدتك في التوصل إلى خطة تناسبك.

6-التنفس بضم الشفاه:

يمكن أن يساعد ذلك في إبطاء التنفس السريع الذي يأتي أحيانًا مع التهاب الشعب الهوائية المزمن. أولًا، خذي نفسًا عميقًا. ثم ضمي شفتيك كما لو كنت على وشك تقبيل شخص ما، ثم أخرج الزفير ببطء من خلال فمك. هذا النوع من التنفس يدعم فتح مجرى الهواء لديك وقد يسهل عليك التخلص من المخاط السميك بالسعال الجيد.

7-حاولي تجنب نزلات البرد والأنفلونزا:

ابذلي قصارى جهدك للحفاظ على مسافة بينك وبين الأشخاص المصابين بالبرد أو الأنفلونزا، واغسلي يديك كثيرًا. احصلي على لقاح الأنفلونزا.

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متى يجب الاتصال بالطبيب؟

اتصلي بطبيبك إذا كان السعال لديك:

ظهور مخاط أصفر أو أخضر

يبقيك مستيقظا في الليل

يستمر لأكثر من 3 أسابيع

ستحتاجين أيضًا إلى الاتصال بطبيبك إذا كنت تعانين من السعال :

سائل ذو مذاق كريه في الفم

حمى

الصفير أو ضيق التنفس



إذا كنت تعانين من التهاب الشعب الهوائية المزمن، فسوف يستمر السعال لعدة أشهر. ومن الأفضل مراجعة طبيبك بانتظام.

قد يكون لديك أيضًا أوقات تزداد فيها أعراضك سوءًا. إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية المزمن، فلا يزال من الممكن أن تصابي بالتهاب الشعب الهوائية الحاد مع تفاقم السعال والمخاط.

ستحتاجين إلى رؤية طبيبك حينها أيضًا لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى مضاد حيوي .

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المصدر: موقع هيلث لاين