تعرفي على فوائد الشاي الأخضر في إذابة الدهون 

بيروت - نادين محمد - إذابة الدهون مهمة تعتمد على مجموعة من العناصر، تبدأ بأنظمة التخسيس لكن النتيجة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال نظام رياضي وكذلك مشروبات تعزز مهمة إنقاص الوزن، ومن أفضلها الشاي الأخضر.

يعد الشاي الأخضر أحد العناصر التي تساعد على فقدان الوزن، وذلك لسبب وجيه. إنه مليء بمضادات الأكسدة وغيرها من العناصر المؤثرة في الوزن التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن مركبات الفلافونويد والكافيين الموجودة في الشاي الأخضر يمكن أن تساعد في رفع معدل الأيض وزيادة أكسدة الدهون وحتى تحسين نشاط الأنسولين.

حسب خبراء، أولئك الذين تناولوا الشاي الأخضر والكافيين فقدوا ما متوسطه 2.9 رطل خلال فترة 12 أسبوعًا، مع الالتزام بنظامهم الغذائي المقيد. كما يؤدي شرب الشاي الأخضر إلى الزيادة في حرق السعرات الحرارية على مدار اليوم.

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فوائد الشاي الأخضر لإنقاص الوزن

فقدان الوزن هو مجرد واحد من العديد من الفوائد الصحية للشاي الأخضر. نخبركِ بأهمها في السطور التالية:

1- يعزز عملية التمثيل الغذائي

فهو غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الكاتيكين، التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي. ويعني التمثيل الغذائي السريع أن جسمكِ يحرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر، حتى عندما تكوني في حالة استرخاء.

الشاي الأخضر مصدر رائع لمضادات الأكسدة- المصدر freepik



2- يزيد الطاقة

يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، الذي يعمل كمنشط طبيعي، مما يمنحك طاقة إضافية للطاقة خلال التمارين. لكن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر أخف مما قد تجديه في فنجان من القهوة.



3- يقلل الشهية

الشاي الأخضر لديه أيضًا القدرة على كبح الشهية والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية. هذا يعني أنكِ لن تشتهين تناول رقائق البطاطس أو مشروبات الصودا.

ما هو أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لخسارة الوزن؟

التوقيت مهم للغاية لتحقيق أقصى استفادة من الشاي الأخضر لإنقاص الوزن. ويقول خبراء التغذية أنه من الأفضل تناوله قبل الوجبات. وذلك لأنه يمكن أن يساعد في التحكم في شهيتكِ ويجعلكِ تشعرين بالشبع، وبالتالي تأكلين أقل أثناء وجبتكِ. تناوليه حوالي 30 دقيقة قبل الإفطار والغداء.

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المشروبات جزء أساسي من رحلة إنقاص الوزن- المصدر freepik



طريقة الاستخدام:

أما بالنسبة لكيفية استخدام الشاي الأخضر لإنقاص الوزن، فهي بسيطة. انقعي كيس الشاي في الماء الساخن لمدة 2-3 دقائق. يمكنكِ إضافة القليل من العسل أو شريحة من الليمون إذا كنتِ تفضلين تحسين النكهة.

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كيفية اختيار أفضل أنواع الشاي الأخضر؟

قبل أن تختاري أفضل ماركات الشاي الأخضر لإنقاص الوزن، تحققي مما يلي:

1- التحقق من المكونات لمعرفة أن العناصر الطبيعية أكثر من تلك التي تحتوي على إضافات أو نكهات صناعية.

2- تحققي مما يقوله المستخدمون الآخرون حول فعالية المنتج.

3- فكري في تفضيلات ذوقك. هل تفضلي الشاي الأخضر العادي أم الذي يحتوي على نكهات مضافة مثل الليمون أو الزنجبيل؟ اختاري منتجًا يتوافق مع ذوقك.

اجعلي الشاي الأخضر جزءًا من روتينك اليومي للحصول على أفضل النتائج، لكن تجنبي الإفراط في تناوله لتجنب الآثار الجانبية للشاي الأخضر .

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المصادر:

Healthywomen

News-medical