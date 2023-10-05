شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس نيباه .. علماء يحذرون من طرق العدوى ويوضحون أساليب الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الفترة الماضية عدة متغيرات لـ فيروس كورونا، فضلا عن فيروس نيباه الذى ظهر فى ولاية كيرالا بجنوب الهند، ونوضح فى السطور التالية طرق العدوى الوقاية من فيروس نيباه، وفقا لما نشره موقعtimesofindia .

فيروس نيباه .. طرق العدوى

فيروس نيباه أوضحت منظمة الصحة العالمية أنه ينتقل إلى البشر من الحيوانات، ويمكن أن ينتقل أيضا عن طريق الطعام الملوث أو مباشرة من شخص لآخر، كان أول تفشي معروف لـ فيروس نيباه فى ماليزيا، حيث نتجت العدوى البشرية عن الاتصال المباشر بالخنازير المريضة أو أنسجتها الملوثة.

فيروس نيباه .. طرق الوقاية

أكد الدكتور مانوج شارما، استشارى الطب الباطنى فى مستشفى فورتيس، فاسانت كونج، أنه لمنع انتقال فيروس نيباه يجب تجنب الاتصال بالبشر المصابين، وأوصى الطبيب بضرورة غسل الفواكه والخضراوات جيدًا، وتجنب الحيوانات وعدم زيارة الأماكن التى حدث فيها تفشى فيروس نيباه بالفعل.

ويمكن مواجهة انتقال فيروس نيباه عن طريق التخلص من الفواكه التى تظهر عليها علامات عضات الخفافيش، وارتداء القفازات أثناء التعامل مع الحيوانات.

فيروس نيباه .. استشارى يوضح الأعراض

وفى ذات السياق أشار الدكتور توشار تايال، استشاري الطب الباطني، مستشفى سي كيه بيرلا، جوروجرام، إلى أن الأعراض الأولية لـ فيروس نيباه NIPAH غير محددة، مثل الحمى والصداع والدوخة وألم عضلي وقيء وبراز رخو، وقد يتطور هذا إلى شكل نوبات والتهاب الدماغ.