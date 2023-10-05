شكرا لقرائتكم خبر عن من جل الصبار إلى البروتين.. جرب هذه النصائح لشفاء الجروح في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كم مرة تعرضت لحروق طفيفة أثناء الطهي أو خدشت ركبتيك أثناء ممارسة النشاط الرياضى ، في حالة أي إصابة بسيطة تؤثر على الجلد، مثل قطع أو خدش أو حرق، لا يتعين عليك الإسراع إلى المستشفى، كل ما عليك فعله اتباع هذه النصائح لالتئام الجروح بسرعة في المنزل، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

نصائح لشفاء الجروح بشكل أسرع

1. التركيز على تناول البروتين

البروتين ليس فقط للأشخاص الذين لديهم أهداف فقدان الوزن، ومن المعروف أنها اللبنات الأساسية للحياة لسبب ما ، إنك تحتاج إلى استهلاك البروتينات كل يوم حتى يحصل جسمك على ما يكفي من المغذيات الكبيرة لبناء أنسجة قوية لذلك، يمكن أن يتكون نظامك الغذائي الغني بالبروتين من الدجاج والبيض والخضراوات الورقية والفاصوليا.

2. تناول الفواكه

تعتبر الفواكه مصدرًا رائعًا للمغذيات الدقيقة مثل المعادن والفيتامينات، يضمن ذلك أن جميع عمليات الجسم تجري بسلاسة، عادة ما تكون الفواكه الموسمية خيارًا جيدًا، لأنها توفر جميع العناصر الغذائية الأساسية المطلوبة في ذلك الوقت، وبصرف النظر عن ذلك، فإن الفواكه مثل التفاح والبابايا والحمضيات تعمل بشكل جيد.

3. شرب الكثير من الماء

الماء هو العنصر الأكثر أهمية، لذا لا تنتظر أن تشربه إلا عندما تشعر بالعطش، حافظ على رطوبة جسمك، خاصة عندما يكون الجو حارًا ورطبًا، وهذا سوف يساعد على غسل جميع السموم غير الضرورية.

4. التخلص من التوتر

إن القول أسهل من الفعل، ولكن وجود عقل هادئ يعزز الشفاء، لا تقلق بشأن عدم شفاء الجرح، وبدلاً من ذلك ركز على البقاء إيجابيًا .

5. الراحة

احصل على 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة، وتأكد أيضًا من الذهاب إلى السرير في ساعة معقولة، يحتاج جسمك إلى الراحة للتعافي وإعادة البناء، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز التئام الجروح.

6. التحكم في تناول السكر

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فتأكد من أن مستويات السكر في الدم لديك تحت السيطرة بشكل جيد باستخدام الأدوية، يزيد ارتفاع نسبة السكر في الدم من فرص الإصابة بالالتهابات، مما يعيق التئام الجروح.

7. تجنب التدخين والكحوليات

العادات الضارة مثل التدخين وتناول الكحوليات تتداخل مع التئام الجروح ، عليك الابتعاد عنها لضمان التئام الجروح بشكل أسرع.

8. الصبار

يحتوي الصبار على فيتامينات ومعادن، ويحتوي أيضًا على الجلوكومانان، وهي مادة يمكن أن تساعد في تجديد الخلايا، هذه المادة عبارة عن بروتين يمكن أن يساعد في التئام الجروح.