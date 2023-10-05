عادة ما يعتبر الإسهال خلال فترة الحمل أمراً طبيعياً وشائعاً، وإن كان الحمل ليس السبب الرئيسي له، فهناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي لحدوث حالات متكررة من الإسهال.. خاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، منها العدوى البكتيرية أو الفيروسية، أو الطفيليات المعوية، مما يسبب الإزعاج وعدم الراحة للحامل، بل يمنعها من مزاولة أنشطتها اليومية العادية.

بالتقرير، نستعرض أسباب الإسهال عند الحامل في الشهر السابع، والوقت المناسب لاستشارة الطبيب، مع توضيح بعض سبل العلاج. اللقاء مع أستاذ النساء والتوليد الدكتور محمد تهامي؛ للشرح والتوضيح.

الإسهال عند الحامل في الشهر السابع

غالباً ما تسبب هرمونات الحمل إمساكاً عند المرأة الحامل، ولكن أحياناً تعاني من الإسهال، مما يجعلها عرضة للعديد من الأعراض غير الصحية.

والخطورة أن الإسهال عند المرأة الحامل في الشهر السابع، قد يكون علامة على الولادة المبكرة، لذلك يجب التعرف على أسباب الإسهال.

كثيراً ما تزيد فرصة حدوث الإسهال في المرحلة الثالثة من الحمل، خاصة قبل الموعد المحدد للولادة، وقد يكون علامة على المخاض والاستعداد للولادة.

ويجب التنبيه أن الإسهال في هذه المرحلة من الحمل، لا يعني بالضرورة أنه علامة على اقتراب موعد الولادة، أو أنك على وشك الولادة.

وأحياناً يكون الإسهال عند المرأة الحامل في الشهر السابع علامة خطر، وفي أحيان أخرى لا يكون مدعاة للقلق، لذلك يجب معرفة الأسباب جيداً ومحاولة علاجها.

وذلك عن طريق الطرق الطبيعية وأنواع الأطعمة التي تساعد على علاج الإسهال، وتجنب العلاجات التي قد تسبب خطراً على الحمل، ومتابعة الطبيب.

أسباب الإسهال عند الحامل

قبل الخضوع لعلاج مشكلة الإسهال خلال الحمل، لابد من تحديد السبب الذي أدى إلى هذه المشكلة من الأصل، والتي يمكنها أن تتضمن:

دخول بكتيريا إلى الجسم.

دخول فيروس إلى الجسم.

المعاناة من إنفلونزا المعدة.

المعاناة من الطفيليات المعوية.

المعاناة من التسمم الغذائي.

استخدام نوع معين من الدواء.

المعاناة من متلازمة القولون العصبي.

الإصابة بمرض كرون.

المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي.

حدوث بعض التغييرات في نظامك الغذائي الصحي.

المعاناة من الحساسية تجاه أنواع معينة من الأطعمة.

استخدام حبوب الفيتامينات.

حدوث خلل في مستوى الهرمون في الجسم.

تابع: قسمان للإسهال عند الحامل

1- أسباب لا تتعلق بالحمل

التعرض للتسمم الغذائي.

الإصابة ببعض أنواع البكتيريا.

التعرض لعدوى فيروسية.

الإصابة بالطفيليات المعوية.

نزلة برد في المعدة.

اضطرابات هضمية.

متلازمة القولون العصبي.

الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

استخدام بعض العلاجات مثل: مضادات الحموضة، وأنواع المضادات الحيوية.

2- أسباب تتعلق بفترة الحمل

التغيرات الهرمونية أثناء الحمل، يمكن أن تؤدي إلى معدل هضم غير مناسب، مما قد يؤدي إلى إصابة المرأة الحامل بإسهال متكرر.

حساسية الحامل لبعض أنواع الطعام، فقد تصاب بعض النساء بحساسية غذائية أثناء الحمل، والتي لم تسبب لها أي مشاكل في الماضي، ووقت الحمل تسبب اضطرابات في المعدة وإسهالاً.

كما أن التغييرات المفاجئة في نظام التغذية، بشكل مفاجئ أثناء الحمل، قد يتسبب في اضطراب المعدة، وكذلك الإسهال.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب أن تزور الحامل الطبيب المختص فوراً، إذا تسبب الإسهال في انخفاض أو حدوث ثقل كبير في حركة الجنين.

أو إذا كانت هناك أي علامات على الولادة المبكرة، مثل الانقباضات المتكررة والمنتظمة في الرحم.

وكذلك حالة الشعور بضغط أو ألم في منطقة الحوض، مع وجود إفرازات، هنا يجب الاتصال بطبيبك على الفور.

وبالمثل، إذا استمر الإسهال لأكثر من يوم، أو صاحب أحد الأعراض التالية: مغص.. دوار.. وعدم التوازن والدوخة.

وجود حمى ودرجات حرارة عالية.. وجود دم في البراز أو المخاط.. الشعور بجفاف في الفم.

طرق علاج الإسهال عند الحمل في الشهر السابع

يجب مواجهة مشكلة الإسهال بسرعة لتلافي المخاطر المصاحبة لها، ولكي تتمكني من علاج الإسهال عند الحمل في الشهر السابع، عليك اتباع التعليمات التالية:

الحذر الشديد عند استخدام أي علاجات.

استرخي بمعدل كافٍ لصحتك.

راجعي طبيبك إذا استمر الإسهال لأكثر من يوم.

تجنبي تناول الأدوية التي تسبب الإسهال.

احذري من تناول أي علاجات قبل استشارة الطبيب طوال فترة الحمل؛ حتى لا تشكل خطراً عليك وعلى سلامة الجنين كذلك.

تجنب الأطعمة التي تزيد من فرص الإصابة بالإسهال، مثل الخيار والبطيخ والزبادي والحلاوة وبعض الأطعمة الأخرى.

يفضل عدم تناول الوجبات السريعة المليئة بالدهون غير الصحية.

الامتناع عن تناول أطعمة مجهولة المصدر، أو من أماكن غير موثوقة؛ من حيث الجودة والنظافة، وذلك لتجنب التسمم والتهاب المعدة والأمعاء والإسهال.

تناول التفاح عند الإصابة بالإسهال، يساعد كثيراً في علاج الإسهال.

تساعد البطاطس المسلوقة دون إضافة أي دهون أيضاً على تقليل الإسهال.

يساعد تناول الجزر، سواء كان على البخار أو كان نيئاً، علاج علاج الإسهال.

تجنب تناول جلد الدجاج والدهون الحيوانية، ويفضل تناول اللحوم الحمراء والدجاج منزوع الجلد.

كما يفضل تجنب السكريات؛ لأنها تؤدي إلى تفاقم المشكلة.

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