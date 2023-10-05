9 أسباب تجعل طفلك يخرج لسانه بشكل متكرر

غالباً ما يكون إخراج اللسان سلوكاً طبيعياً، حيث يقوم الأطفال به كرد فعل للمساعدة في الرضاعة الطبيعية أو الصناعية على الجانب الآخر إخراج الأطفال لأفواههم وألسنتهم تعد الطريقة الأولى التي يختبرون بها العالم، ولكنها في بعض الأحيان قد يشير إلى مشاكل صحية كامنة. فيما يلي، وفقاً لموقع "هيلث لاين"، أسباب إخراج الطفل للسانه ومتى يجب القلق.

1. رد فعل طبيعي

إذا كان طفلك يخرج لسانه، فلا داعي للقلق؛ لأن عادة ما يستكشف الأطفال العالم باستخدام أفواههم. لذلك، من الطبيعي أن يخرج الأطفال ألسنتهم، كما أن السبب الشائع وراء إخراج الأطفال ألسنتهم هو ردود الفعل الفطرية عند الرضع، والتي تحدث تلقائياً، فعلى سبيل المثال، يحاول الأطفال في كثير من الأحيان استخدام ألسنتهم لتخفيف حكة اللثة المتورمة أثناء التسنين، أو أنهم يكتشفون أجزاء جديدة من أجسادهم، وقد تتلاشى هذه السلوكيات في عمر خمسة إلى سبعة أشهر عند معظم الأطفال.

2. اللعب والتقليد

يخرج الكثير من الأطفال ألسنتهم لتقليد البالغين والاستمتاع، فقد يحاولون أيضاً التواصل والتعبير عن أنفسهم من خلال الثرثرة أو الهديل.

3. التعبير عن احتياجاتهم

يعد البكاء ليس الوسيلة الوحيدة التي يعبّر بها الأطفال عن إحساسهم بالجوع، بل يمكن أن يعبّر الأطفال الرضع عن الجوع بواسطة إخراج اللسان؛ ليخبروا أمهاتهم أنهم جائعون وفي بعض الأحيان، عندما يشعرون بالشبع، فقد يخرجون ألسنتهم للإشارة إلى أمهاتهم بالتوقف عن إطعامهم، وقد تشمل علامات الشبع الأخرى إبعاد الرأس وبصق الطعام ورفض الأكل ببساطة.

4. الطفل غير مستعد لتناول بعض الأطعمة

يميل الأطفال إلى إخراج ألسنتهم عندما يتم إطعامهم بعض الأطعمة الصلبة بواسطة الملعقة لشعورهم بالحاجة إلى القيء وسيتوقف الطفل عن فعل تلك السلوك بمجرد أن يتمكن لسانه من الضغط على أعلى الفم، ويكون قادراً على ابتلاع الطعام.

5. التنفس عن طريق الفم

يمكن أن يؤدي التنفس من الفم إلى خروج لسان الطفل ويتنفس من خلال الفم، وذلك لعدة أسباب تتراوح بين السعال البسيط أو البرد أو انسداد الجيوب الأنفية أو الحساسية أو التهاب اللوزتين أو اللحمية.

أيضاً قد يخرج بعض الأطفال لسانهم أثناء إخراج الغازات؛ بسبب الانزعاج والألم الناجم عن الغازات الزائدة.

6. ضخامة اللسان

Macroglossia هو تضخم غير طبيعي في اللسان، وقد يصاب بعض الأطفال بتضخم اللسان بسبب حالات مثل متلازمة داون، أو قصور الغدة الدرقية.

في بعض الأحيان، قد يكون اللسان الكبير حالة وراثية. فعندما يكون لدى الأطفال ألسنة كبيرة جداً، فإنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بها داخل الفم، لذلك تبرز إلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك، قد يسبب حجم اللسان لدى الأطفال الذين يعانون من تضخم اللسان مشاكل في نمو الفك والأسنان، مما يؤدي إلى تعوج الأسنان أو بروزها، كما يتأثر الكلام عند الأطفال.

7. فم الطفل صغير

يمتلك بعض الأطفال فماً وفكين صغيرين ولا يمكنهم احتواء اللسان في أفواههم الصغيرة. تُعرف هذه الحالة باسم micrognathia. عند بعض الرضع، يتم علاج هذه الحالة من تلقاء نفسها من خلال تطور العضلات ونمو حجم الفم في عمر خمسة إلى سبعة أشهر، وتعد الأسباب الأخرى لصغر الفك هي الحنك المشقوق.

8. نقص توتر العضلات

نقص التوتر العضلي هو انخفاض في قوة العضلات، مما قد يؤثر على العديد من عضلات الجسم، بما في ذلك عضلات اللسان. في مثل هذه الحالات، يتدلى اللسان من فم الطفل. وقد يحدث ذلك بسبب حالات صحية مختلفة مثل متلازمة داون.

9. ظهور كتل أو نمو غير طبيعي في الفم

أي نمو غير طبيعي للأنسجة في تجويف الفم أو على اللسان قد يشغل مساحة في الفم، ويؤدي إلى خروج اللسان. بعض الحالات التي يمكن أن تكون مسؤولة عنها هي ورم أو عدوى في الغدة اللعابية أو الخراجات.

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