7 طرق سريعة لعلاج حرقان المعدة عند الحامل

عندما تحملين جنيناً في بطنك، ستعيشين أياماً من الارتجاع الحمضي المزعج، لكن لا يمكنك استخدام كل طرق العلاج المتعارف عليها؛ لأنها قد لا تكون آمنة لطفلك الذي لم يولد بعد. وبدلاً من ذلك، إليكِ بعض الطرق الأفضل والأكثر أماناً للتخلص من حرقة المعدة أثناء الحمل، كما يضعها لكِ الأطباء والمتخصصون.

أغذية لتخفيف الحرقان عند الحامل

1 - تناولي الزبادي؛ لأنه يحتوي على البروبيوتيك المهدئ لإطفاء حرقة المعدة، أو على الأقل التخفيف منها.

2 - اشربي الحليب مع العسل، فملعقة كبيرة من العسل ممزوجة بكوب من الحليب الدافئ قد تكون هي ما تحتاجينه لتخفيف الحمض المسبب لحرقة المعدة.

3 - تناولي وجبة خفيفة من اللوز. إن مضغ حفنة من اللوز قد يخفف من حرقة المعدة؛ لأن هذه المكسرات لديها مستوى حموضة أقل من غيرها.

4 - تناولي الأناناس أو البابايا.. بالنسبة لبعض النساء، فقد تساعد الإنزيمات الهضمية الموجودة فيهما على تخفيف الأعراض. تناولي هذه الفاكهة بعد وجبات الطعام.

5 - جربي القليل من الزنجبيل، فهو مفيد لمحاربة حرقة المعدة، ويمكن أن يقلل الالتهاب ويمنع حمض المعدة من الصعود إلى المريء.

6 - امضغي العلكة الخالية من السكر، لمدة 30 دقيقة بعد تناول الوجبة، فهذا يمكن أن يقلل من ارتجاع الحمض.

7 - تناولي الدواء (المعتمد من الطبيب). إذا كانت حرقة المعدة شديدة، فقد يصف لكِ دواءً خاصاً؛ للمساعدة في السيطرة عليها.

على الرغم من أن كل النصائح المذكورة أعلاه قد لا تنجح في تخفيف الأعراض، فإن أمامك تسعة أشهر لتجربتها جميعاً ومعرفة ما ينجح منها.

تعرّفي إلى: علاج حرقة المعدة للحامل

كيف يمكنني منع حرقة المعدة أثناء الحمل؟

يقولون إن الوقاية هي أفضل دواء، لذا فإن معرفة مسببات حرقة المعدة الشائعة يمكن أن تساعدك على إبقاء الحمض بعيداً.

وبطبيعة الحال، الحمل في حد ذاته هو السبب الرئيسي لحرقة المعدة. عندما يضغط الرحم المتنامي على معدتك، فإن ذلك يدفع حمض المعدة إلى أعلى حلقك.

كما أن هذه الهرمونات المتقلبة تميل إلى استرخاء الصمام الموجود بين المعدة والمريء، ما يسهل على الحمض أن يشق طريقه إلى الأعلى. وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكنك القيام به لوقف ذلك تماماً، فإن هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد على منع حرقة المعدة من التفاقم أثناء الحمل:

1 - تجنبي الاستلقاء بعد تناول الطعام

قد يكون من المغري أخذ قيلولة بعد تناول الطعام، ولكن إذا كنتِ تريدين منع حرقة المعدة، فلا تستلقي بعد تناول الطعام. وفكري في القيلولة على كرسي مستقيم بدلاً من ذلك.

2 - ادعمي نفسك في الليل

من الصعب بما فيه الكفاية النوم جيداً أثناء الحمل من دون التعرض للارتجاع الحمضي، لكن لمنع حرقة المعدة أثناء الليل، حاولي دعم نفسك عند النوم لمواجهة الحمض.

3 - امتنعي عن الأطعمة الحارة أو الحمضية أو المقلية

اسألي نفسك: هل تستحق تلك الرقائق الدهنية أن يتضاعف الألم عندي لاحقاً؟ (بالتأكيد لا). إذا كنتِ ترغبين في تجنب المخاطر، فابتعدي عن جميع الأطعمة الغنية بالدهون. لن يساعد ذلك على منع حرقة المعدة فحسب، بل إن اتخاذ المزيد من الخيارات المغذية هو ما يضمن حصول طفلك على الفيتامينات والمعادن المهمة التي يحتاجها للبقاء بصحة جيدة في الرحم.

4- لا تأكلي قبل النوم

بالإضافة إلى دعم نفسك أثناء الليل، حاولي ألا تأكلي أي شيء قبل ساعتين من لجوئك إلى السرير.

5- تناولي وجبات صغيرة

ولكن بشكل متكرر. ولا تعرضي معدتك لكميات كبيرة من الطعام لهضمها دفعة واحدة. اجعلي الأمور أسهل على أمعائك؛ عن طريق تناول عدة وجبات صغيرة على مدار اليوم، بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

6 - كُلي ببطء

إن تناول الطعام بسرعة يزيد من خطر الارتجاع الحمضي، لذا أبطئي واستمتعي بطعامك.

7 - ارتدي ملابس فضفاضة

الملابس الضيقة ليست أفضل صديق لمعدتك عندما تحاولين منع حرقة المعدة، خاصة أثناء الحمل. ارتدي الملابس التي تقدم الدعم دون أن تكون مقيدة.

8 - اشربي السوائل بين الوجبات

إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون تناول جرعة كبيرة من مشروبهم بين كل قضمة، فقد حان الوقت لتغيير هذه العادة، يمكن أن يؤدي شرب السوائل أثناء الوجبات إلى تفاقم أعراض حرقة المعدة، لذا تناولي رشفات صغيرة إذا كنتِ عطشانة أثناء تناول الطعام.

متى تنتهي حرقة المعدة أثناء أشهر الحمل؟

لن ينتهي هذا إلا إذا تم اختراع دواء يعد بتخفيف حرقة المعدة بشكل دائم أثناء الحمل. لكن لسوء الحظ، هذا لم يحدث بعد. لذا، إذا كنتِ تتساءلين عن المدة التي يمكنك توقعها للتعامل مع حرقة المعدة أثناء الحمل، فمن المحتمل أن يكون ذلك طوال فترة الحمل بأكملها.

ومع ذلك، لمجرد عدم وجود علاج؛ فهذا لا يعني أنه لا يمكنكِ العثور على بعض الراحة في هذه الأثناء. لذلك تحدثي إلى طبيبك واحصلي على الرعاية التي تحتاجينها، إذا كانت حرقة المعدة شديدة أثناء الحمل وتعيق الحياة اليومية.

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