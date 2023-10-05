طريقة التخلص من البقع الداكنة في جهك في يومين

النمش لطيف، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبقع الداكنة غير المرغوب فيها على الوجه فالأمر غير لطيف على الإطلاق. فإن البقع الداكنة على الوجه أو الصدر أو اليدين أو في أي مكان آخر من الجسم يمكن أن تكون محبطة للغاية للتعامل معها. ومع ذلك، نظراً لأنه لا يمكنك إزالة البقع باستخدام عصا سحرية، ولا يمكن للكونسيلر العادي تغطيتها دائماً، يتعين علينا أحياناً أن نكون مبدعين عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هذه البقع. ولكن قبل أن نبدأ في كيفية إزالة البقع الداكنة بشكل طبيعي من وجوهنا، دعينا نتعرف لماذا تحدث؟

ربما سمعت عن صبغة الميلانين الموجودة في بشرتك. يعتبر الميلانين مسؤولاً عن لون البشرة والعينين وحتى الشعر، كما أنه يحمي بشرتك من الآثار الضارة للشمس. عندما تتعرض بشرتك لأشعة الشمس، تزيد الخلايا الصبغية - أو الخلايا التي تنتج الميلانين - من إنتاج الميلانين. وأحياناً ينتقلون إلى مستويات مفرطة، وينتجون المزيد من الميلانين أكثر من المعتاد، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة. غالباً ما يشار إليها باسم فرط تصبغ.

في حين أن هناك العديد من الطرق للتخلص من هذه البقع الداكنة، بدءًا من استخدام واقي الشمس إلى استخدام الرتينويدات الموضعية التي يمكن أن تساعد في تفتيحها. غالباً ما يؤدي استخدام المواد الكيميائية الثقيلة على الجلد، وخاصة البشرة الحساسة، إلى إلحاق ضرر أكبر من نفعه. لهذا ننصحك بهذه الخلطات الطبيعية للتخلص من البقع الداكنة على الوجه.

فوائد الحليب

فقد ثبت أن الحليب واللبن وحتى اللبن الزبادي يعالج بشكل فعال تغير لون الجلد، كل ذلك بفضل حمض اللاكتيك.

طريقة استخدام الحليب لعلاج البقع الداكنة:

الخطوة 1: نقع كرة قطنية في الحليب.

الخطوة 2: افركيها على البقع 3-4 مرات في اليوم!

نصيحة إضافية: يوصي الكثير من الناس باستخدام الحليب المثلج للحصول على نتائج أفضل.



2- البابايا

ما هي الطريقة المؤكدة لتفتيح البقع الداكنة ولون بشرتك بشكل عام؟ اشطفي تلك الطبقة العلوية بمقشر طبيعي، مثل البابايا. تحتوي البابايا على أحماض الفاكهة المعروفة باسم أحماض ألفا هيدروكسي( AHAs) وهي مقشرات كيميائية تزيل خلايا الجلد الميتة والباهتة وتنشط خلايا الجلد الصحية. لإنشاء مقشر البابايا الخاص بك في المنزل لإزالة البقع، إليك ما يمكنك فعله:

كيفية استخدام البابايا لعلاج البقع الداكنة:

الخطوة 1: اهرسي البابايا الناضجة في وعاء، وضعيها كقناع لمدة 20 دقيقة.

الخطوة 2: عند إزالة القناع، استخدمي حركات دائرية لطيفة لتقشير الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة.

3- مسحوق الكركم

تمتد فوائد الكركم متعددة الجوانب لتثبيط إنتاج الميلانين في الجلد، والذي يعتبر المسؤول عن فرط تصبغ الجلد. هل أنت مقتنعة ومستعدة لعمل علاج إزالة الكركم الخاص بك؟ إليك ما عليك القيام به:

طريقة استخدام الكركم لعلاج البقع الداكنة:

الخطوة 1: اخلطي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع 1-2 ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند حتى تتكون عجينة ذات قوام غير كثيف جداً أو سائل جداً.

الخطوة الثانية: اتركيه على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء.

نصيحة إضافية: قد يستغرق الأمر بضع مرات شطف لإزالة البقايا تماماً من الوجه.

4- البطاطس

مكون البطاطس المقلية المفضل لديك؟ نعم، يمكن أن يساعد أيضاً في تفتيح البقع الداكنة، في حالة عدم معرفتك! تحتوي البطاطس النيئة على فيتامين سي والبوتاسيوم وعوامل تفتيح أخرى تساعد في إزالة البقع الداكنة والتسمير. إليك كيف يمكنك صنع قناع البطاطس بنفسك:

طريقة استخدام البطاطس لعلاج البقع الداكنة:

الخطوة 1: برش بعض البطاطس النيئة (فقط 2-3 حبات بطاطس جيدة) وخلطها مع عصير الليمون أو الزبادي. إذا كانت بشرتك جافة بشكل خاص، يمكنك إضافة القليل من العسل إلى المزيج.

الخطوة 2: ضعي هذا على وجهك لبضع دقائق، واغسلي وجهك بالماء الدافئ.

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