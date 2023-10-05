خلطات لتسمين و رفع الخدود بدون تجميل

في حين أن العديد من النساء يفضلن الوجوه المنحوتة، إلا أن رفع الخدود وبروزها يعطي المرأة عمر أقل.

الحصول على خدود ممتلئة قد يتطلب زيادة في الوزن، من ثم تلاحظين أن ثمة علاقة عكسية بين الخدود وجمالها وبين تناسق القوام.

لكن الحقيقة أنه بإمكانكِ الحصول على خدود ممتلئة ومنحوتة مع التمتع بوزن مثالي.

اكتساب الدهون أو العضلات يؤثر على ملامح وجهكِ . تمثل الدهون في الجسم ما يقرب من 9% من شكل الوجه. وفقا للأبحاث ، يؤثر مؤشر كتلة الجسم (BMI) على شكل الوجه . إذا كان مؤشر كتلة الجسم أعلى، فإن ذلك يؤدي إلى اتساع الوجه الأوسط والسفلي.

من ناحية أخرى، فإن انخفاض مؤشر كتلة الجسم يمنحك خدودًا مسطحة. لذلك، يمكنك الحصول على خدود ممتلئة إذا اكتسبت الدهون وزاد مؤشر كتلة جسمكِ. وتشير دراسة أخرى إلى أن الخدين الممتلئين يمكن أن يكون علامة على السمنة في الجزء العلوي من الجسم . وبالتالي، فإن زيادة وزنك يمكن أن تساعدك في الحصول على خدود ممتلئة.

كيفية الحصول على خدود ممتلئة بشكل طبيعي:



لا توجد بيانات علمية تثبت أن العلاجات الطبيعية تضمن الحصول على خدود ممتلئة، لكن يمكنكِ تجربة بعض هذه العلاجات:

1. تمارين الوجه

إحدى الطرق الشائعة لتسمين الوجه بشكل عام هي تمارين الوجه لأنها تساعد على شد البشرة و تمد خلايا الوجه بالأكسجين لتبدو نضرة وممتلئة.

هناك العديد من حركات يوجا الوجه متوفرة على يوتيوب، وما يميز هذه الطريقة أنها سهلة ويمكن القيام بالحركات في أي مكان وأثناء أداء مهام أخرى.

مارسي تمارين يوجا الوجه يوميًا لمدة 5-10 دقائق .

2. تدليك الوجه

إلى جانب تمارين الوجه، يمكنكِ أيضًا تجربة تدليك كامل للوجه باستخدام زيت الأفوكادو أو الزيتون أو جوز الهند لزيادة تدفق الدم إلى وجهكِ. سيجعل وجهك يبدو ممتلئًا وقد يمنحك خدودًا ممتلئة.

3. المكسرات

واحدة من أفضل الطرق للحصول على خدود ممتلئة بشكل طبيعي هي تناول الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية مثل المكسرات.

، مثل الكاجو والفستق، من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن. يساعد في زيادة الدهون في وجهك من ثم تبدو الخدود ممتلئة.

4. ماسك التفاح

علاج منزلي آخر للخدود هو التفاح. التفاح يعزز الكولاجين و يساعد على شد الخدين المترهلين .

لتحضير الماسك، اهرسي تفاحة واخلطيها مع بضع ملاعق كبيرة من الحليب وملعقة كبيرة من العسل. اتركيه لمدة 5-10 دقائق ثم اغسليه بالماء البارد.

5. الحليب مع العسل

الحليب غني بالأحماض الأمينية والبروتين ، والعسل غني بالسعرات الحرارية فضلا عن فوائده . شرب الحليب والعسل بانتظام يمكن يمنح وجهكٍ الامتلاء المطلوب، كما بمكنكِ تطبيق هذا المزيج موضعيًا للحصول على ترطيب و نضارة وامتلاء للخدود.

6. ماسك ماء الورد والجلسرين

مزيج ماء الورد والجلسرين يساعد على الترطيب وسد البشرة كما أنه يعطي الشعور بامتلاء الخدود. اخلطي كميات متساوية من ماء الورد والجلسرين في وعاء واستخدمي القطن لتطبيق الماسك على وجهكِ. ينصح كذلك بأضافة محتوى كبسولة من فيتامين اي إلى الماسك، ثم طبقيه لمدة 15 دقيقة.

7.تمرين البالونات

يعتبر نفخ البالونات من أفضل تمارين الوجه للخدود الممتلئة لأنه يضغط على عضلات الوجه .

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