شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن عن انتصار علمي غير مسبوق ... إنتاج دواء جديد لعلاج السرطان باستخدام الضوء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين في مدونته على "تليغرام" بدء إنتاج دواء لعلاج السرطان باستخدام الضوء.

مراحل مبكرة

وقال سوبيانين: "في المراحل المبكرة من المرض، يمكن أن تحل طريقة العلاج هذه محل الجراحة الكلاسيكية حيث يتم إعطاء الدواء المريض، ليتراكم في الخلايا السرطانية، ثم يتم تفعيله بواسطة الليزر أو إشعاع LED، ثم يتم تدمير الورم الخبيث بالكامل تقريبا." حسب "فيدوموستي".

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40 ألف زجاجة

وأضاف عمدة العاصمة أن إحدى شركات موسكو تخطط لإنتاج ما يصل إلى 40 ألف زجاجة سنويا. واستطرد قائلا: "سنقوم بتغطية احتياجات العلاج الضوئي الديناميكي في روسيا".



فعالية

وأشارت إيرينا بوبروفا رئيسة المنظمة الاجتماعية لمساعدة المرضى المصابين بالسرطان أن العلاج يُظهر في الوقت الراهن فعاليته بإزالته لعملية تشكل الأورام.

وأضاف طبيب أمراض السرطان د. أندريه بيليف "إن طريقة العلاج الديناميكي الضوئي كانت منذ فترة طويلة في حوزة الأطباء". ويتم استخدامها لعلاج أورام الجلد، والأمراض النسائية".