شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يواجه مريض الوسواس القهرى الخوف من المرض؟ استشارى نفسى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الوسواس القهرى واحد من الاضطرابات التي يعانى منها البعض، حيث يعانى المريض من أفكار وسواسية ودوافع تعقد حياتهم ، فقد يعانى المريض من تكرار غسل اليدين وتنظيف المنزل بشكل مستمر حتى لو كان مرتبا ونظيفا والاهتمام بالتفاصيل وترتيب الأشياء بشكل مرضى.

ومع انتشار الفيروسات والأمراض والأوبئة انتشر القلق والتوتر عند البعض وخصوصا من يعانون من الوسواس والاضطرابات النفسية، فهناك بعض المرضى يعانون من وسواس العدوى والامراض .

وقال الدكتور على بهنسى استشارى الطب النفسى وعلاج الادمان وطب نفسي الأطفال بجامعة عين شمس،" أن الوسواس القهرى من الامراض المنتتشرة جدا وخصوصا في الفترة الأخيرة بعد ظهور مرض كورونا ، حيث عانى الكثيرون من وسواس النظافة والخوف من العدوى والأمراض".

وأضاف، "أن مرضى الوسواس القهرى يعانون طول حياتهم بسبب الاضطراب والخوف الزائد عندهم ولا يقبلون إلا بوجود 100 في الـ 100 من كل شيء، وذلك يؤثر بشكل كبير على حياتهم وعملهم".

وتابع، " يعانى المريض أيضا من العزلة الاجتماعية والخوف من الإصابة بالفيروسات والعدوى ودائما مشغول بالأخبار الطبية، وهنا ينصح بابعاد المريض عن الاخبار الطبية وقراءة الارشادات الخاصة بالأدوية ، لأن بمجرد قراءة اى اثار جانبية سيصاب بنوبة قلق وقد يرفض العلاج ، وفى الحالات الشديدة ينصح بزيارة الطبيب للعلاج فورا".