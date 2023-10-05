شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات الرجيم الأفضل لصحتك.. ليس أكثر من فقدان كيلو فى الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة صفاء توفيق أستاذة التغذية، رئيس الجمعية المصرية للتغذية الصحية، خلال مؤتمر الجمعية العربية للتغذية الاكلينيكية المنعقد حاليا بالقاهرة، من أن هناك رجيم غير آمن يتبعه بعض الناس ويسبب العديد من المشكلات الصحية والمضاعفات، لأن الناس تعتقد أن الرجيم بسيط، حيث يمكن أن يتلقى الشخص الرجيم مع على النت، أو من أى شخص، وهو ما قد يسبب مضاعفات كثيرة.



مؤتمر التغذية الاكلينيكة

وأكدت الدكتورة صفاء توفيق، أنه قد تحدث "لخبطة" في الجسم نتيجة تناول الشخص أطعمة أو يتبع نصائح خاطئة، تؤدى إلى حدوث نقص في الصوديوم والبوتاسيوم في جسم الإنسان والمهمة لكل العضلات والأعصاب، ينتج عنه توقف لعضلة القلب والوفاة المفاجئة، ليس هذا فحسب بل قد يؤدى الرجيم الخاطئ الى تساقط شعر الفتيات أو تكسر أظافرهن وشحوب بالوجه والاصابة بالانيميا، وقد تتوقف الدورة الشهرية لديهن، وأحيانا عند عمل رجيم سريع يصاب الشخص بحصوة في المرارة، نتيجة ان الرجيم السريع يؤدى الى تحريك الدهون بالدم بسرعة مما يؤدى إلى ترسيب الدهون بالمرارة وحدوث حصوة بالمرارة.

وقالت، إنه يمكن أن يؤدى الرجيم الخاطئ إلى الإصابة بهشاشة العظام والشعور بالكسل، ويجب عند عمل رجيم التوجه إلى الطبيب المتخصص، والذى يكون قادرا على إعطاء الرجيم المناسب لكل شخص دون حدوث مضاعفات ويكون الشخص أكثر نضارة وصحة.

وأوضحت أن الرجيم الآمن لابد أن يشمل جميع الأطعمة، ولا يوجد فيه أكل ممنوع، بل يجب أن يكون الطعام فيه جميع العناصر الغذائية، لا يوجد شيء اسمه فواكة ممنوعة، أوخضار ممنوع، أو أطعمة ممنوعة، وإذا وصف الطبيب رجيم يمنع فيه مجموعة من الأطعمة نعرف أنه رجيم غير آمن، لذلك لابد أن يكون الرجيم متنوعا ويشمل السلطة والفواكه والخضراوات واللبن بشكل يومى واللبن في صورة زبادى أو في صورة جبنة.

وأشارت إلى أن الرجيم الآمن هو خفض الوزن بالتدريج، حيث إنه لابد من خفض الوزن بنسب صغيرة ليس أكثر من كيلو في الأسبوع، لأن خفض الوزن بكميات كبيرة فجأة مؤشر يدل على فقدان العضلات والمياه من الجسم وهذا يؤثر على الحرق وعلى الصحة، ولابد ألا يحتوى على دهون مشبعة لذلك لابد أن نطمئن أن يكون الرجيم متنوعا ولا يشعر الشخص بالإعياء أو بالجوع وننصحة بشرب المياه قبل الأكل ويبدأ الغذاء بالسلطة ويفطر فور الاستيقاظ من النوم، ولا يأكل وجبة واحدة بل يوزع وجباته على اليوم كله، بالإضافة إلى عدم شراء الأكل وهو يشعر بالجوع، وعدم الأكل وهو يشاهد التلفزيون، موضحة أنه يجب ان ينتظم على الرجيم لمدة 3 شهور متتالية حتى يحافظ على ما فقده وأيضا التمتع بالنضارة.