قوي أظافرك بهذه الطرق العلمية

يمكن أن تقول أظافرنا عنا الكثير، وأن ترسل العديد من الرسائل عن صحتنا واهتمامنا بأنفسنا، إذ قد تجعلكِ الأظافر الضعيفة، أو الهشة، خجولة.

ولحسن الحظ، هناك الكثير من الأشياء، التي يمكنكِ القيام بها للمساعدة في تقوية أظافرك وتحسينها، وهناك الكثير من التغييرات التي يمكنكِ إجراؤها على نمط حياتك وعاداتك، للمساعدة في تقوية أظافرك، والوصول بها إلى المكان الذي ترغبين فيه.

وإذا كنتِ تتساءلين عن الطرق التي يدعمها العلم، ويمكنها تقوية أظافرك، فإننا في هذا التقرير نرصد لكِ بعضها.

مكملات البيوتين:

يعرف هذا المكمل، أيضاً، باسم فيتامين (H)، وفيتامين (B7)، وهو أحد فيتامينات (ب)، ولأنه قابل للذوبان في الماء، فإن الجسم لا يستطيع تخزينه، ما يجعل من الضروري تناوله بشكلٍ يومي، حيث يساعد البيوتين في تقوية الشعر والأظافر، كما أنه يساعد الجهاز العصبي في الجسم على العمل بشكل صحيح.

ويمكن العثور عليه في أطعمة، مثل: السردين والبيض المطبوخ والبقوليات، أو يمكنك تناول مكملات فيتامين (ب).

تقليل التعرض للماء:

قد يؤدي نقع الأظافر كثيراً في الماء إلى ضعف وهشاشة أظافرك، لذا ارتدِي قفازات عند غسل الأطباق، وحاولي إبقاء يديكِ بعيدتين عن الماء أثناء الاستحمام.

البقاء رطبة:

شرب كمية كافية من الماء ضروري لصحة جسمكِ، وصحة الأظافر ليست استثناءً، إذ من دون الرطوبة يمكن أن تصبح الأظافر هشة، وتتكسر وتتقشر بسهولة.

انتبهي إلى نظامك الغذائي:

تأكدي من أنكِ تتناولين نظاماً غذائياً متنوعًا، إلى جانب تناول فيتامينات متعددة مع المعادن، حيث يمكن أن يؤثر النظام الغذائي، الذي يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن المهمة، في جسمك بما في ذلك أظافرك.

احذري من منتجات طلاء الأظافر والمزيلات:

يحتوي العديد من منتجات طلاء الأظافر أو علاجاتها على مواد كيميائية قاسية، يمكنها في الواقع إضعاف الأظافر، لذا يجب تجنب مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الأسيتون؛ لأنه يمكن أن يتلف الأظافر، كما يجب البحث عن طلاء أظافر ومزيل طلاء خاليين من الأسيتون.

معقم اليدين ومنتجات التنظيف:

إذا كنتِ تستخدمين معقم اليدين، فحاولي ألا تضعيه على أظافرك، واستخدميه باعتدال، إذ يجفف المطهر المعتمد على الكحول الأظافر (واليدين)، ما يؤدي إلى هشاشة الأظافر.

وعند القيام بتنظيف المنزل، ارتدِي قفازات مطاطية، حيث يحتوي العديد من منتجات التنظيف، أو مناديل التنظيف، على مواد كيميائية يمكن أن تضعف الظفر.

الشامبو:

إذا كنتِ تستخدمين شامبو يجفف أو يهدف إلى نزع الزيوت (أي يكون مخصصاً للشعر الدهني)، فقد يجفف أظافرك، ويجعلها ضعيفة أو هشة، لذا حاولي عدم تقريبه من أظافرك كثيراً.

تجنبي استخدام أظافر الجل أو الأكريليك:

في حين يتم وصفها بأنها بديل سهل للاتي يجدن صعوبة في نمو أظافرهن، فإن الاستخدام المتكرر يمكن أن يتسبب في تقشر أظافرك، وإضعافها، وفي حال كنتِ ترغبين في ذلك، فتأكدي من منح أظافرك فترة راحة.

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