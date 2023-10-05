شكرا لقرائتكم خبر عن موديرنا تطور لقاحا مركبا ضد الأنفلونزا وكورونا.. وطرحه 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى شركة مودرينا قريبا المرحلة الثالثة لتجاربها على لقاح مركب جديد يجمع بين كورونا والأنفلونزا، من المتوقع طرحه بحلول عام 2025، وقالت إن اللقاح الجديد آمن وفعال تمامًا مثل اللقاحات المنفصلة، وتأمل شركة موديرنا في الحصول على الموافقة على اللقاح التجريبي بحلول عام 2025.

وقالت صحيفة ديلى ميل، إن هذا ليس أول لقاح يجمع بين الأنفلونزا وكورونا، ففي ديسمبر، أعلنت شركة فايزرعن لقاحها الخاص الذي يستهدف متغير أوميكرون وفروعه، بالإضافة إلى 4 سلالات من الأنفلونزا.



طرح لقاح كورونا والانفلونزا قريبا

ووفقا لما ذكرته الصحيفة البريطانية، فقد أظهرت التجارب السريرية أن اللقاح المركب التجريبي للأنفلونزا وكورونا يمكن أن يكون بنفس فعالية الحصول على جرعتين منفصلتين.

تم اختبار اللقاح، الذي طورته شركة الأدوية موديرنا، في المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية الجارية على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 79 عامًا، وهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكلا المرضين، وأعلنت الشركة أن الباحثين وجدوا أنه أثار استجابات مناعية "قوية" وأنه آمن .

وتأتي النتائج في الوقت الذي حصل واحد من كل 5 أمريكيين على معززات كورونا المحدثة، وقال الثلثان إنهم لن يعطوها لأطفالهم، ستبدأ شركة موديرنا Moderna اختبار المرحلة الثالثة على البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا في وقت لاحق من هذا العام.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا: "مع النتائج الإيجابية اليوم من لقاحنا المركب ضد الأنفلونزا وكورونا، نواصل توسيع خط أنابيب المرحلة الثالثة لدينا.

وأضاف: تمثل الأنفلونزا وكورونا عبئًا موسميًا كبيرًا على الأفراد ومقدمي الخدمات وأنظمة الرعاية الصحية والاقتصادات، توفر اللقاحات المركبة فرصة مهمة لتحسين تجربة المستهلك ومقدم الخدمة، وزيادة الامتثال لتوصيات الصحة العامة، وتقديم قيمة لأنظمة الرعاية الصحية، موضحا: "نحن متحمسون لنقل لقاحات الجهاز التنفسي المركبة إلى المرحلة الثالثة من التطوير ونتطلع إلى الشراكة مع مسئولي الصحة العامة لمعالجة التهديد الموسمي الكبير الذي تشكله هذه الفيروسات على الناس."

أكدت التجارب أن القاح المركب الجديد، المسمى mRNA-1083، حقق استجابة مناعية قوية لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 إلى 79 عامًا مع لقاح الأنفلونزا القياسي لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 64 عامًا، كما قاموا بقياس mRNA-1083 مقابل معزز كورونا الجديد في كلا المجموعتين.

في دراسة المرحلة 1/2، كان لدى اللقاح الجديد الذى اطلق عليه mRNA-1083 مستويات من الأجسام المضادة مماثلة أو أكبر لتلك التي تم اطلاقها من لقاح الأنفلونزا ولقاح كورونا الجديد عند إعطائهما بشكل منفصل، يتمتع اللقاح المركب أيضًا بملف أمان مماثل للقاح كورونا ويتضمن الصداع والألم في موقع الحقن والتورم والتعب، ولم تكن هناك مخاوف إضافية تتعلق بالسلامة، وتهدف شركة موديرنا إلى الموافقة على اللقاح المركب بحلول عام 2025.

وقالت الصحيفة، إن هذا ليس أول لقاح ثنائي واحد قيد التطوير، ففي ديسمبر، أعلنت شركة فايزر عن لقاحها الخاص الذي يستهدف متغير أوميكرون وفروعه، بالإضافة إلى 4 سلالات من الأنفلونزا.

وأكد، متحدث باسم الشركة أنه لا توجد خطط لتطوير هذا اللقاح ليحل محل الجرعة القياسية المكونة من جرعتين.

وقالت أناليسا أندرسون، كبيرة المسؤولين العلميين في أبحاث وتطوير اللقاحات في شركة فايزر، إن تقنية mRNA "مناسبة تمامًا" لمعالجة الفيروسات الأخرى، مضيفة، "تفتخر شركة فايزر بشدة بعملنا المستمر لاستكشاف قدرتها على الحماية من الأنفلونزا وكورونا في لقاح واحد مركب.

اعتبارًا من الشهر الماضي، قدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه تم توزيع 83.6 مليون جرعة من لقاح الأنفلونزا خلال موسم الأنفلونزا 2023-2024.