كيت ميدلتون على كرسي متحرك

دائماً ما تحرص كيت ميدلتون على ممارسة الرياضة، حيث شوهدت وهي تلعب كرة الرغبي، والتنس، هذا بالإضافة لحضور عدد كبير من الأحداث الرياضية المختلفة. وحالياً تستعرض كيت ميدلتون مهاراتها في لعبة الرغبي، ولكن هذه المرة من على كرسي متحرك.

شاركت أميرة ويلز في مباراة للرغبي من الكرسي المتحرك لتسليط الضوء على الشمولية في هذه الرياضة، عندما زارت هال في شمال شرق انجلترا اليوم الخميس. كما انضمت إلى جلسة تدريبية يديرها أعضاء فريق انجلترا للرغبي على الكراسي المتحركة الحائز على كأس العالم.

تُعد هذه النزهة جزءاً من دورها كراعية لدوري الرغبي لكرة القدم، وهو المنصب الذي تولته من الأمير هاري بعد ما تراجع عن واجباته الملكية.

كيت ميدلتون تلعب الرغبي بواسطة الكرسي المتحرك وهذه رسالتها

كان التركيز الرئيسي لكيت اليوم هو تسليط الضوء على التأثير الإيجابي لدوري الرغبي لذوي الاحتياجات على أولئك الذين يمارسون هذه الرياضة. أرادت الأميرة كيت، 41 عاماً، أيضاً أن تُظهر كيف يمكن للرياضة أن تساعد في معالجة عدم المساواة وتوفير منصة للأشخاص لتطوير مهاراتهم ولياقتهم بغض النظر عن ظروفهم أو خلفياتهم.

انضمت كيت إلى أنشطة اليوم التي استضافها دوري الرغبي لكرة القدم وهال إف سي Hull FC وجامعة هال حيث لعب أعضاء فرق هال إف سي للكراسي المتحركة والاحتياجات الخاصة الجسدية وفرق الرغبي لصعوبات التعلم في مباريات غير تنافسية وجلسات تدريبية على المهارات. كما شارك طلاب من مركز التميز التابع لنادي هال إف سي، كجزء من تدريبهم في الأشكال المختلفة لدوري الرغبي لذوي الاحتياجات.

خلال زيارتها، قدمت رابطة الرغبي للكراسي المتحركة والاحتياجات الخاصة الجسدية وصعوبات التعلم في هال إف سي، للأميرة كيت قمصاناً لأطفالها: الأمير جورج، 10 سنوات، والأميرة شارلوت، 8 سنوات، والأمير لويس، 5 سنوات. وبحسب ما ورد، أخبرت كيت مدرب انجلترا توم كويد، 28 عاماً، أن الأطفال يحبون مشاهدة الفريق يلعب.

يُعد دوري الرغبي للكراسي المتحركة حالياً الشكل الأكثر شمولاً عبر دوري الرغبي، حيث يوفر الفرصة للجميع للعب معاً بغض النظر عن النوع أو الإعاقة. هذا وقد تم إخبار كيت أيضاً عن دوري الرغبي لذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية (PDRL)، وهو إصدار اتصال كامل من اللعبة تم تكييفه للاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة الجسدية الذين يرغبون في ممارسة الرياضة. ودوري الرغبي لذوي الاحتياجات الخاصة التعليمية (LDRL)، وهو غير نسخة تنافسية من الرياضة تم تكييفها خصيصاً لأولئك الذين يعانون من صعوبات التعلم.

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