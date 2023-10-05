شكرا لقرائتكم خبر عن عزز مستويات الطاقة بثلاثة عناصر غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى العديد من الأشخاص من التعب اليومي ويشعرون بعدم النشاط طوال الوقت، يمكن أن يكون السبب مشاكل صحية مختلفة أو قلة النشاط البدني، لمعالجة هذا القلق المشترك، سلطت خبيرة التغذية الهندية روجوتا ديويكار ،الضوء على ثلاثة عناصر غذائية يمكن أن تفعل المعجزات للأشخاص الذين يعانون من انخفاض الطاقة الدائم، يمكن أن تكون هذه الإضافات الغذائية البسيطة هي المفتاح للشعور بالصحة واللياقة البدنية والنشاط طوال اليوم، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أطعمة تحافظ على نشاطك1. حب الرشاد :

هذه البذور، مليئة بالفوائد فهي غنية بحمض الفوليك والحديد، مما يساعد على تعزيز مستويات الهيموجلوبين لديك، عندما تكون مستويات الهيموجلوبين لديك كافية، يقوم جسمك بتكوين المزيد من أوكسي هيموجلوبين، مما يسمح للأكسجين بالوصول إلى كل خلية، بما في ذلك دماغك، وهذا يعزز السرعة العقلية والحماس مع تعزيز الحيوية الشاملة.

2. البقوليات الكاملة:

لتعزيز مستويات الطاقة لديك، ابدأ بتناول البقول الكاملة أولا، نقعها لمدة 5-6 ساعات ثم، قم بتصفية الماء ولف البقول المنقوعة بقطعة قماش من الشاش، حتى تنبت، بمجرد أن تنبت بشكل جيد، يمكنك الاستمتاع بها كوجبة خفيفة في منتصف الوجبة قبل الساعة 4 إلى 6 مساءً، غالبًا ما ينجم انخفاض الطاقة عن نقص المعادن الأساسية، مما يؤدي إلى عدم استقرار مستويات السكر في الدم، ويرتبط أيضًا بعدم تناول كمية كافية من البروتين والأحماض الأمينية، مما قد يجعلك تشعر بانخفاض الطاقة ويعيق التعافي، تأكد من دمج هذه البقوليات والبراعم في نظامك الغذائي على الأقل 4-5 مرات في الأسبوع.

3. الكاجو :

حارب التعب الذهني من خلال خصائص الكاجو المعززة للطاقة، غالبًا ما يتم ربط هذه المكسرات بشكل خاطئ بزيادة مستويات الكوليسترول، لكنها لا تحتوي على نسبة الكوليسترول السيئ وهي في الواقع تحمي القلب، يرفع الكاجو مستويات HDL، الكولسترول "الجيد"، وهو غني بالمغنيسيوم، مما يعزز استرخاء الأعصاب، حتى خلال فترات انخفاض الطاقة، مثل الدورة الشهرية، قم بدمج الكاجو في نظامك الغذائي ليس فقط لتعزيز طاقتك ولكن أيضًا لدعم الصحة العامة.