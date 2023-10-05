شكرا لقرائتكم خبر عن ليه ماينفعش تعمل دايت من غير ما تلعب رياضة.. أضرار قد تكون لا تعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الكثيرون يلجأون للعديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن لتحقيق الوزن المثالى الذى يستهدفونه، ولكن يهمل البعض منهم ممارسة الرياضة أثناء اتباع النظام الغذائى، مما قد يؤثر على نجاح التجربة.
فى هذا الإطار أوضح الدكتورعبد الرحمن فصيح إمام استشاري التغذية العلاجيه والسمنة والنحافة بقصر العينى، أن حلم الحصول على جسم مثالى هو أمر يسعى الكل لتحقيقه من خلال عدة طرق أبرزها اتباع نظام غذائى محدد لتقليل عدد السعرات الحرارية التى يحصل عليها الشخص، والنشويات، مع التركيز على بدائل صحية، ولكن مع هذا تبقى ممارسة الرياضة الأهم على الإطلاق.
وأشار أن اتباع نظام غذائى دون ممارس رياضة قد يتسبب فى تقليل حجم الكتلة العضلية وليس فقط الدهون، كما يمكن أن يتسبب فى ترهل الجسم لأن خسارة الوزن من غير تقوية العضلات يجعل شكل الجسم غير متناسق والعضلات ضعيفة ومترهلة.
كما يمكن لعدم ممارسة الرياضة مع النظام الغذائى أن يقلل نسبة الماء في الجسم بشكل أسرع من الطبيعي وخسارة الماء تتسبب في مشاكل صحية مثل الإرهاق، ومشاكل في المعدة وجفاف البشرة، كما يبطئ عملية الأيض المسئولة عن إنتاج طاقة وقود الجسم وبطء معدل الأيض بيسبب الشعور بالجوع مما يعمل على زيادة الوزن وليس العكس.
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