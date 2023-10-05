يعد تزييت الشعر وتدليك فروة الرأس من أسرار نجاح خلطات بزيوت طبيعية لتنعيم الشعر، كما أن هذه الخلطات تقوي بصيلات الشعر وتعزز الدورة الدموية لتغذية فروة الرأس. إن كنتِ ترغبين بحصول على الشعر الناعم واللامع بدون أي مواد كيميائية، إليكِ في هذه المقالة خلطات بزيوت طبيعية لتنعيم الشعر وتعزيز نموه.

أفضل زيوت طبيعية لتنعيم الشعر وتمليسه

1- زيت جوز الهند لتنعيم الشعر

يحتوي زيت جوز الهند على أحماض أوميغا 3 الدهنية المرطبة وفيتامين هــ المعروف بقدرته على تنعيم الشعر منخفض المسامية عن طريق فك تشابك العقد وإضفاء لمعان عليه. قومي بتدفئة كمية مناسبة من الزيت للسماح له باختراق خصلات الشعر، واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعركِ بالشامبو والبلسم كالمعتاد.

2- زيت الزيتون لتمليس الشعر

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين هــ والأحماض الدهنية إلى جانب المكونات المرطبة مثل السكوالين وحمض الأوليك الذي يجعل الشعر فائق النعومة. دلكي شعركِ بكمية مناسبة من زيت الزيتون، وغطيه بقبعة استحمام لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه جيداً.

3- زيت الأفوكادو لتنعيم الشعر وترميمه

يحتوي زيت الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون والمعادن ومضادات الأكسدة، وهذه المكونات جميعها تعمل على علاج جفاف الشعر وحماية فروة الرأس من العوامل البيئية.

4- زيت اللوز لتنعيم الشعر

يحتوي زيت اللوز على أحماض أوميغا 9 الدهنية وفيتامين هــ والبروتين الذي يمكن أن يضيف لمعاناً ونعومة للشعر بخصائصه المرطبة، كما يمكن ان يحفز نمو الشعر الجديد وتكثيفه. يمكنكِ تدليك شعركِ بزيت اللوز الحلو مع التركيز بشكل خاص على الأطراف، أو مزجه مع زيوت تنعيم الشعر أخرى مثل زيت جوز الهند لعمل قناع للشعر.

5- الزيوت الحاملة

تعمل الزيوت الحاملة على تخفيف تركيز الزيوت العطرية لتُسهِل على الشعر امتصاصها، ومن هذه الزيوت:

زيت الأركان هو زيت مرطب للشعر الجاف والخشن بسبب محتواه من فيتامين هــ والأحماض الدهنية.

زيت الخروع غني بمضادات الأكسدة والميكروبات والالتهابات.

زيت الجوجوبا غني بفيتامينات أ، ب، ج، هــ إلى جانب المعادن مثل الزنك والنحاس، ويستخدم الزيت لترطيب الشعر وفروة الرأس، ومنع تقصف الأطراف إلى جانب علاج حكة فروة الرأس وجفافها.

زيت المكاديميا غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات لتنعيم الشعر وزيادة لمعته.

6- الزيوت الأساسية

غالباً ما يتم تخفيف الزيوت الأساسية بالزيوت الحاملة، وتتضمن بعض الزيوت الأساسية لتنعيم الشعر:

زيت شجرة الشاي.

زيت الزنجبيل.

زيت الزعتر.

زيت إكليل الجبل.

زيت خشب الصندل.

زيت الخزامى.

ماسكات بزيوت طبيعية لتنعيم الشعر الجاف

خلطة زيت اللوز مع زيت النعناع

اخلطي قطرة من زيت النعناع مع 15 قطرة مع زيت اللوز الحلو، ودلكي فروة رأسكِ بالخلطة بحركات دائرية برفق مع التركيز على أطراف الشعر، واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

خلطة زيت البابونج مع زيت الجوجوبا

اعملي مساج لفروة رأسكِ بالخلطة تتكون من قطرة من زيت البابونج مع 10 قطرات من زيت الجوجوبا، واتركي شعركِ مزيت لمدة 20 دقيقة قبل غسله.

خلطة زيت اللافندر وزيت جوز الهند

اخلطي قطرة من زيت اللافندر العطري و10 قطرات من زيت جوز الهند، ودلكي هذا المزيج على فروة رأسكِ وشعركِ. اغسلي شعرك بالشامبو وضعي زيت الأركان لإبقائه مرطباً.

خلطة زيت الروزماري والأركان والخروع

اخلطي باستخدام ملعقة فولاذية قطرة من زيت إكليل الجبل، و5 قطرات من زيت الخروع مع 5 قطرات من زيت الأركان. ضعي مزيج الزيوت على فروة الرأس فقط لمنع تشابك الشعر، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه جيداً.

خلطة زيت خشب الأرز والكركديه

اخلطي زيت خشب الأرز وزيت الكركديه، ودلكي هذا الخليط على فروة الرأس والشعر لمدة 10 دقائق، ثم اتركيه لمدة 20 دقيقة، وبعدها اغسليه بالشامبو جيداً.

خلطة زيت جوز الهند مع جل الصبار

دلكي فروة رأسكِ مع خصلات الشعر بملعقتين من جل الصبار وملعقة من زيت جوز الهند، واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله. كرري الخلطة مرتين بالأسبوع.

خلطة زيت الخروع مع زيت الزيتون

اخلطي ملعقة من زيت الخروع مع 3 ملاعق من زيت الزيتون، ودلكي فروة رأسكِ ودهني خصلات الشعر بالخلطة. واغسلي شعركِ بالشامبو اللطيف بعد ساعتين.

طرق لتنعيم الشعر بمكونات طبيعية في المنزل

1- استخدام رذاذ الحليب

يعتبر الحليب الغني بالمغذيات مفيداً جداً في تقوية خصلات شعركِ ومنحها لمعاناً وبريقاً، ويجعل الشعر أكثر نعومة. اغلي نصف كوب من الحليب، برديه وضعيه في زجاجة الرش، واملئي الباقي بالماء المصفى واحفظيه في الثلاجة لمدة أسبوع.

2- ماء جوز الهند وعصير الليمون

يترك الليمون الحامض خصلات شعركِ ناعمة كالحرير كما يمد فروة رأسكِ فيتامين سي، بينما يوفر ماء جوز الهند الترطيب اللازم للشعر. اخلطي ماء جوز الهند وعصير الليمون واتركي الخليط طوال الليل، ثم ضعيه على شعركِ من الجذور حتى الأطراف في الصباح، واتركيه لمدة 30 دقيقة واغسليه بالماء البارد وشامبو خفيف.

3- صنع أقنعة طبيعية لتنعيم الشعر

يمكن عمل عدد من الأقنعة الطبيعية لتنعيم الشعر منها قناع الموز والبابايا الذي يعمل على تنعيم الشعر وتعزيز مرونته الطبيعية. امزجي أجزاء متساوية من الموز والبابايا واخلطيهم جيداً، وضعيه على شعركِ لمدة 45 دقيقة حتى يجف، ثم اغسليه بالماء البارد والشامبو اللطيف.

4- شطف بماء الأرز

يمنح شطف الشعر بماء الأرز خصلات الشعر نعومة ولمعان فائقة إذ يغذي ماء الأرز شعركِ بفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ والفلافونويدات والمركبات الفينولية، وبالتالي يحسن ملمسه ومظهره.

استخدمي خلطات بزيوت طبيعية لتنعيم الشعر التي تصنعينها بنفسكِ، والتي تعزز الدورة الدموية وتقوي بصيلات الشعر وتوفر تغذية هائلة لفروة الرأس. أضيفي خطوة تدليك الشعر وفروة الرأس بزيوت طبيعية مثل زيت الخروع وزيت الأركان وزيت اللوز إلى روتين العناية بجمالكِ، واستمتعي بشعر ناعم وحريري.

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