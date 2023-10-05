يمكن أن يسبب ارتداء الحجاب لفترات طويلة قشرة الرأس وتساقط الشعر وظهور الرائحة الكريهة للشعر، كما أنه يصبح أكثر هشاشة ويسهل سقوطه وكسره. لذلك تتطلب من ترتدي الحجاب روتين العناية بالشعر للمحجبات لمنع وعلاج هذه المشاكل. تابعوا المقال لتعرفوا المزيد عن روتين العناية بالشعر للمحجبات.

طريقة العناية بالشعر للمحجبات

غسل الشعر بطريقة مناسبة

من الأفضل عمل أقنعة الشعر لترطيبه تعتمد بالأخص على البيض وزيت الزيتون، ضعي الأقنعة على شعركِ قبل الاستحمام بساعة مع تغطيته بالغطاء البلاستيكي. واكتفي بوضع الشامبو على فروة رأسكِ عندما تستحمين شعركِ، ومن ثم ضعي كمية مناسبة من البلسم على أطراف الشعر.

من المهم أن يكون شعركِ جافاً عندما ترتدين الحجاب، لأن البلل يؤدي إلى فقدان لمعان الشعر وظهور قشرة الرأس لاحقاً، كما يضعف الحجاب مع بلل الشعر بصيلات الشعر، ومع مرور الوقت يزداد تساقط الشعر ويصبح خفيفاً.

تمشيط الشعر

استعملي المشط المناسب الذي يجنبكِ مشكلات كثيرة، وأفضل شيء يمكن أن تستخدميه هو المشط المصنوع من الخشب حيث إنّه يساعد في تنشيط الدورة الدموية. كما مشطي شعركِ قبل ارتداء الحجاب ولا تربطيه بإحكام لأن هذا يكون سبباً في ضعف البصيلات مما يؤثر سلباً على نمو الشعر.

قص الشعر بانتظام

يحافظ قص أطراف الشعر بانتظام على صحة وحجم وملمس شعركِ، ومن الأفضل القيام بذلك كل 6 أشهر.

اتباع نظام غذائي صحي

اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً وصحي، واحرصي على التنويع عبر تناول السمك واللحوم بشكل متوازن بالإضافة إلى الفواكه والخضروات للحصول على الفيتامينات والمعادن.

ترطيب الشعر

من أهم خطوات روتين العناية بالشعر للمحجبات هو ترطيبه بالزيوت الغنية للحفاظ على رطوبة شعركِ ومنع تساقطه، وتنظيف فروة الرأس من القشرة. يمكنكِ خلط نوعين أو 3 من الزيوت، وتدليك فروة الرأس به لمدة 20 دقيقة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. ومن أهم الزيوت مفيدة للشعر هي زيت الخروع وزيت اللوز وزيت جوز الهند.

نصائح للعناية بالشعر للمحجبات

فيما يلي بعض نصائح للعناية بالشعر للمحجبات:

1- النوم على وسادة حرير

تسمح الألياف الطبيعية للحرير للشعر بالنوم بأريحية مما يقلل من تساقط الشعر وتشابكه، ويحتفظ برطوبة الشعر كما يتخلص من نفشة الشعر عند الاستيقاظ، وذلك على عكس الأغطية القطنيّة التي قد تتسبّب بجفاف الشعر.

2- معرفة نوع الشعر وكيفية العناية به

يعتمد روتين العناية بالشعر للمحجبات على نوع الشعر من غسل الشعر إلى وضع منتجات خاصة بالشعر إلى كيفية عمل تسريحات مناسبة للشعر.

3- التوقف عن شد الشعر للخلف

تشكو العديد من النساء من انحسار خط شعرهن بعد سنوات من ارتداء الحجاب، وذلك بسبب تعدد لفات الحجاب التي تعتمد كلياً على بونيه الحجاب، حيث تقوم النساء بارتداء البونيه وشده بالإحكام ثم لف الحجاب بطرق متعددة، وهذا ما ساهم بشكل كبير في انحسار خطوط الشعر في المقدمة.

4- السماح للشعر بالتنفس

إذا كنتِ ترتدين الحجاب طوال اليوم، فمن المحتمل أنكِ تربطين الحجاب بإحكام، مما يتيح له وقتاً أقل للتنفس. الخطوة الأهم للعناية بالشعر هي التأكد من السماح لشعركِ بالتنفس كل بضع ساعات في اليوم. وإن أفضل وقت للسماح لشعركِ بالتنفس هو عندما تنامين بالليل، فقد اربطيه في جديلة فضفاضة واتركيه يتنفس قليلاً.

اختيار الحجاب المناسب للشعر الصحي

من المهم اختيار الحجاب المناسب ذات أقمشة معينة للحفاظ على صحة الشعر ومنع تساقطه، وفيما يلي نصائح بشأن ارتداء الحجاب:

1- اختاري حجاباً بأنسجة ناعمة وطرية مثل القطن أو الحرير لأنها أقل ضرراً على الشعر، وتجنبي النايلون لأنه يسبب تقصف الشعر وتكسره. وإذا اضطرت إلى ارتداء الحجاب النايلون فارتدي باندانا من القطن أسفله لمنع تكسر الشعر بسبب احتكاكه مع الأنسجة الصناعية.

2- خففي من ربط شعركِ حتى يتنفس قليلاً تحت الحجاب، واستخدمي رباط شعر مطاط واجعليه مرتخياً قليلاً عند وضع الحجاب.

3- حافظي على نظافة الحجاب بعد استخدامه 3 مرات، ويفضل ارتداءه مرة واحدة إذا كان الجو حاراً ورطباً. اغسلي حجابكِ بالاستمرار لتجنب تراكم العرق أو الأوساخ أو القشرة على شعركِ.

4- لا تقومي بشد الحجاب بقوة عند وضعه، بل اتركيه مرخياً قليلاً حتى يتمكن الشعر من التنفس، وتقليل من تلف الشعر وبهتانه.

يتم تغطية الشعر بالحجاب في معظم فترات اليوم، ومع مرور الوقت يميل الشعر إلى فقدان رطوبته وملمسه، غالباً ما تشتكي العديد من النساء المحجبات لسنوات من أن شعرهن قد فقد لمعانه وحجمه وجماله. يمكن أن يكون نتيجة عدم اتباع روتين العناية بالشعر للمحجبات.

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