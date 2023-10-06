شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البامية لمرضى السكرى.. تحسن حساسية الأنسولين وتنظم مستوى السكر بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البامية من الخضراوات المفيدة لمرضى السكرى، ووفقا لدراسة أجريت نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن بذور البامية لها تأثير إيجابي على خفض نسبة السكر في الدم، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البامية لمرضى السكر، بحسب موقع هيلث شوت.







القيمة الغذائية للبامية القيمة الغذائية للبامية

البامية هي من الخضراوات المغذية التي توفر العديد من العناصر الغذائية الأساسية، مائة جرام من البامية تتكون من:

• السعرات الحرارية: حوالي 33 سعرة حرارية

• الكربوهيدرات: حوالي 7 جرام

• الألياف: حوالي 3 جرام

• البروتين: حوالي 2 جرام

• الدهون: أقل من 1 جرام

• الفيتامينات: تعتبر البامية مصدراً جيداً للفيتامينات C وK وحمض الفوليك .

• المعادن: تحتوي الخضراوات ذات اللون الأخضر وبذورها الصالحة للأكل على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

ما هي فوائد البامية لمرضى السكر؟

البامية يمكن أن تكون مفيدة أيضًا لمرضى السكري. بعض الفوائد هي كما يلي:

1. انخفاض المؤشر الجلايسيمي

البامية لديها مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، مما يعني أنها يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق منع الارتفاعات السريعة.

2. محتوى عالي من الألياف

تساعد الألياف الموجودة في البامية على إبطاء عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات. وهذا بدوره يساعد على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

3. غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي البامية على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين والكاتيكين التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

4. تحسن حساسية الأنسولين

قد تعمل البامية على تحسين حساسية الأنسولين، مما يساعد الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية. الأنسولين مهم لأنه هرمون يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.