شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تؤثر على البشرة وتظهر التجاعيد.. منها استخدام المناديل لإزالة المكياج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور حاتم يحيى استشاري الجلدية في قصر العيني، أن هناك العديد من العادات الخاطئة التي نفعلها تؤثر على صحة الجسم بشكل عام وصحة البشرة وتعجل بشرتك لديها قدرة على ظهور التجاعيد.

وقدم يحيى أبرز وأهم العوامل التي التي يجب تجنبها للحفاظ على بشرتك، ومنها:

- نسيان إزالة المكياج عند الذهاب إلى النوم قد يؤدي إلى تسريع شيخوخة الجلد.

-عدم وضع واقي للشمس، يعد من الأمور المزعجة التي تتسبب في ظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد.

-استخدام مناديل الوجه، لإزالة الماكياج، فيجب غسل الوجه بالماء جيدا للتخلص من الشوائب عليها، ولذا عليك عدم استخدامها تجنبا لتعرض البشرة لأي مضاعفات صحية كتهيج الجلد، والجفاف، وظهور علامات التقدم في العمر.

-فرك البشرة يعد من الأمور غير الصحية والتي تؤثر علي صحة البشرة بشكل كبير، ولذا عليك تجنب هذه العادة السيئة للحفاظ على صحة البشرة، وتجنب تعرضها لأي مضاعفات صحية كالجفاف، والحساسية، ويمكنك استخدام غسول للبشرة.