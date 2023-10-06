شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من الغضب بـ4 نصائح مهمة يقدمها استشارى نفسى والان مع تفاصيل الخبر
تقدم استشاري الطب النفسي بعض النصائح للتخلص من الشعور بالغضب وهى كالتالى:
1- للتخلص من الغضب عليك التسامح لأنه يعد قوة، وأيضا يساعدك فى التخلص من المشاعر السلبية التى تعاني منها تجاه هذا الفرد.
2- عند سيطرة مشاعر الغضب عليك أن تشغل عقلك بفعل أي شيء آخر حتى لا يفكر فى الشيء الذي تتسبب فى إصابتك بهذا الشعور، فيمكنك الذهاب من المكان الذي حدث فيه هذا الشعور، وأيضا عليك أن تتمشى فى الهواء النقى لتنشط جسمك وتتخلص من هذا الشعور السلبي.
3- يمكنك أن تشغل نفسك بالكتابة فعندما تشعر بالغضب يمكنك السيطرة عليه من خلال الكتابة، لأنها تساعدك على إخراج ما بداخلك على الورق أكثر من أن التحدث.
4- ممارسة الرياضة تساعد فى التخلص من هذا الشعور السلبي لأنها تساعد على إفراز هرمون السعادة.
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