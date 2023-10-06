عصائر الخضار لحرق دهون البطن العنيدة

بيروت - نادين محمد - يعد بروز البطن وامتلائها بالدهون من أصعب المناطق في رحلة التخسيس ونحت القوام. ربما لأن الجسم يتمسك بدهون هذه المنطقة أكثر من أي مكان آخر.

التخلص من دهون البطن يتطلب مجموعة من الأنشطة تبدأ بالطبع بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، ونظام رياضي منتظم، لكن هذا وحده ربما لا يكفي، بينما أنتِ بحاجة إلى طريقة تسرع المهمة وتظهر النتائج في وقت أقل، وهي مشروبات التخلص من الدهون.



عصائر الخضروات للتخلص من دهون البطن:

تناولنا كثيرًا عصائر الفاكهة وأيضًا مشروبات الأعشاب للتخسيس، لكن هذه المرة نستعرض عصائر الخضروات الغنية بالألياف والتي تساعد على حرق الدهون وتحسين عملية التمثيل الغذائي.



1- عصير الجزر

مع اقتراب الشتاء يتحسن مذاق الجزر، لذلك حان الوقت لتناول عصير الجزر صاحب المذاق الطيب و التأثير الفعال على الوزن، الجزر مليء بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة التي تساعد في مد الجسم بالتغذية اليومية اللازمة، يتميز بأنه منخفض السعرات الحرارية، غني بالألياف التي تساعد على الهضم، وكلها أسباب تساهم في فقدان الوزن.



2. عصير الكرنب

الكرنب يساعد في تخفيف العديد من مشاكل المعدة، مثل الانتفاخ وعسر الهضم، لكن مع بعض الأشخاص قد يأتي بنتيجة معاكسة.

كما يساعد الكرنب على تنظيف الجهاز الهضمي ويحفز إزالة السموم. وهذا يعزز فقدان الوزن. أثناء عملية الهضم، تمتص الخضروات الغنية بالألياف الماء في أجسامنا وتشكل كتلة تشبه الجل. وهذا ما يجعلكِ تشعرين بالشبع لفترة أطول ويمنعكِ من الإفراط في تناول الأطعمة الأخرى. أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون لتعزيز مهمة حرق الدهون.

عصير الجزر- المصدر freepik



3- عصير البنجر



تعتبر هذه الخضروات الحمراء من أفضل مصادر مضادات الأكسدة، كما أنها غنية بالمعادن والألياف التي تساعد في إنقاص الوزن. يمكن أيضًا مزج البنجر مع خضار آخر مثل الجزر والتفاح في العصير.

قد يعجبكِ أيضًا 9 فوائد صحية لعصير البنجر تعرفي عليها



4- السبانخ



السبانخ من الخضار الورقية الخضراء التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية. كما أنها خضار الموسم الشتوي .

السبانخ مليئة بالفيتامينات أ، ك، ج، المغنيسيوم، الكالسيوم، النحاس، البوتاسيوم. لكن ينصح بمزجها مع القليل من الزنجبيل والليمون للحصول على مذاق عميق.



5- القرع

يستخدم عصير القرع عادة للمساعدة في فقدان الوزن، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يعني أنه يجعلك تشعرين بالشبع لفترة طويلة. كما أنه منخفض السعرات الحرارية لذا يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي دون الشعور بالذنب.

عصائر الخضروات تساعد على تصغير الخصر- المصدر freepik



نصائح لتحقيق نتائج أسرع:

يُنصح بتناول عصير الخضروات من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، لاسيما قبل الوجبات، لأن هذا من شأنه يشعركِ بالامتلاء من ثم تلتزمين بالنظام الغذائي وتحققين نتائج أسرع.

كذلك، يمكنكِ المزج بين أكثر من خضار معًا، فالأمر متروك لتفضيلاتكِ أولًا، قومي بمزج السبانخ مع التفاح الأخضر، أو مزج البنجر مع الجزر، أو مزج القرع مع الأناناس وهكذا. اصنعي مشروبكِ الخاص ليشجعكِ مذاقه على الاستمرار.

للمزيد ننصحك بقراءة تجربتي في العشرين مع رجيم الخضار المسلوقة



المصادر: Healthline