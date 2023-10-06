شكرا لقرائتكم خبر عن ما الفرق بين النوع الأول والثانى من مرض السكر؟.. استشارى توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر من النوع الأول ومرض السكر من النوع الثانى هي اشهر أنواع مرض السكر، ولكن هناك اختلاف بينهم، حيث قالت الدكتورة رحاب ميدان مدير واستشارى بمركز السكر والغدد الصماء بالمصل واللقاح، إن لكل نوع منهما أعراضه واسبابه وعلاجه المختلف عن الثانى.

وأضافت، أن أعراض السكر فى النوع الثانى هي التبول المستمر وجفاف الحلق وعدم التئام الجروح وظهور خراج بالجسم، ومشاكل في الاسنان ، والتهاب شديد في الأعصاب، والاكثار في تناول الحلويات ورغم ذلك يعانى من فقدان الوزن، أما النوع الأول لا تظهر الأعراض بشكل كبير ولكن فجأة يعانى الشخص من ألم شديد في البطن وأحيانا غيبوبة أو عدم التحكم في البول.

وتابعت: "نقدر نقول أن الأسباب فى النوع الأول عبارة عن مجموعة عوامل مثل البيئة فالدول العربية أكثر عرضة لمرض السكر وهناك جزء وراثى ومناعى وجزء غير معروف السبب، أما النوع التانى السبب الرئيسي السمنة المفرطة ويكون الشخص عنده عامل وراثى، وفى حالة حفاز الشخص على وزنه ونظامه الغذائي هيحمى نفسه من الإصابة بمرض السكر".

وقالت: "العلاج في النوع الأول اعتماده الكلى على الأنسولين سواء الأنسولين ممتد المفعول أو الأنسولين الخاص بالوجبات وهو أفضل نوع فى العلاج، أما النوع التانى علاجه يعتمد على الأقراص بعض الأحيان، وقد يتم اضافة الانسولين ولكن ذلك مرتبط بالسكر التراكمى وتشخيص الحالة".

وأكدت، أن عنصر من العناصر الأساسية فى النوعين أن المريض يمارس الرياضة بصورة دورية حتى لو 10 دقائق يومية، ويتلزم بنظام غذائى صحى ويتبع الهرم الغذائى وأن تحتوى أغلب وجباته على خضراوات وجزء معين فاكهة، مع أجراء الفحوصات والمتابعة الدورية مع الطبيب، فذلك يحميك من مشاكل كتيرة في العين والأسنان والكبد".