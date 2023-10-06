الاستشارية بمستشفى الملك عبدالله التخصصي: العمليات الإنسانية لفصل التوائم السيامية من كل أنحاء العالم جعلت من المملكة “منارة للأمل”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت الاستشارية بالعناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال الدكتورة “هالة العالم”، أن عمليات فصل التوائم التي تقوم بها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية جعلت من المملكة منارة للأمل لإعادة الحياة الطبيعية للبشر مرة أخرى.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “من السعودية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عملت على تقديم يد العون والمساعدة لكافة المحتاجين في جميع أنحاء العالم مهما كانت أديانهم ولغاتهم وألوانهم وانتماءاتهم.

وأوضحت أنه خلال الـ 33 عاما الماضية تحملت المملكة تكاليف 59 حالة معقدة لفصل التوائم السيامية من مختلف القارات حول العالم.

وبينت أن الكادر الطبي في المملكة العربية السعودية بات يتمتع بخبرة كبيرة في مجال فصل التوائم السيامية، بسبب العمليات المتتالية مما يؤكد على ريادة وتقدم المملكة في هذا المجال.