كل ما يجب معرفته عن عمى الألوان وطرق علاجه

بيروت - نادين محمد - عمى الألوان هو نوع من قصور رؤية الألوان ما يجعل من الصعب رؤية ألوان بعينها، أو إدراك الاختلافات الواضحة بين لونين تحت الإضاءة العادية.

عادة ما تبدأ هذه المشكلة منذ الولادة. الشكل الأكثر شيوعًا لعمى الألوان هو عمى ألوان الأحمر والأخضر، حيث يواجه الأشخاص المصابون بعمى الألوان صعوبة في التمييز بين درجات اللون الأحمر والأخضر.

المؤسف، أنه لا يوجد علاج لعمى الألوان، ولا توجد حاليًا أدوية للأشكال الموروثة من عمى الألوان. بينما معظم الأشخاص المصابين بعمى الألوان يضطرون إلى التكيف والتعايش مع هذه الحالة.

بعض المصابين يقضون سنوات عديدة دون أن يعرفوا أنهم يرون الألوان بشكل مختلف عن الطريقة التي يراها بها معظم الناس. يتم تشخيص إصابتهم بعمى الألوان لاحقًا، أو قد لا يتم تشخيص إصابتهم بعمى الألوان طوال حياتهم .

عمى الألوان ليس له علاج محدد- المصدر freepik

ما هي أعراض عمى الألوان؟



قد تكون مصابًا بنوع من عمى الألوان إذا كنت تعاني من مشكلة من المشاكل الآتية:

- عدم معرفة الفرق بين ألوان أو ظلال معينة.

- رؤية سطوع ألوان معينة.

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ولهذا السبب من المهم أن يخضع الأطفال لفحص شامل للعين يتضمن اختبار عمى الألوان قبل بدء المدرسة. تعتمد العديد من الاختبارات والمواد الدراسية الأخرى على الألوان لنقل المعلومات أو قياس تعلم الطلاب. الأطفال الذين يرون الألوان بشكل مختلف قد يعانون من عمى الألوان.

في ما يلي بعض الطرق للتغلب على عمى الألوان:

1- حفظ ترتيب الأشياء الملونة، مثل إشارات المرور.

2- اطلبي من شخص لديه علامة رؤية جيدة للألوان وفرز ملابسك أو العناصر الأخرى التي تريدين مطابقتها.

3- استخدمي تطبيقًا للهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي مصممًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف رؤية الألوان .

4- إذا كان طفلكِ يعاني من عمى الألوان، أخبري المعلمين أن طفلكِ يعاني من مشكلة في رؤية ألوان معينة.

يمكن لنظارات معينة المساعدة في تخفيف آثار عمى الألوان- المصدر freepik

5- قد يواجه الأطفال المصابون بعمى الألوان صعوبة في رؤية الطباشير الأصفر على السبورة الخضراء، أو قراءة الواجبات المطبوعة على ورق ملون أو بالحبر الملون.

6- علمي طفلكِ ألوان العناصر الشائعة.

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7- نظارات عمى الألوان

يمكن أن يكون جزء من العلاج والتعايش مع عمى الألوان خاصة من عمى الألوان الأحمر والأخضر هو ارتداء النظارات (أو العدسات اللاصقة ) لمساعدتهم على إدراك الألوان بشكل أكثر دقة في ظل ظروف إضاءة معينة.

تعمل هذه النظارات عن طريق تصفية الضوء لمساعدة الأشخاص على التمييز بشكل أفضل بين الألوان، هذا لا يعني أن هذه النظارات تستعيد رؤية الألوان الطبيعية، ولكنها قد تجعل بعض الأشكال تبدو أكثر حيوية.

لكن النظارات التصحيحية للألوان لا تناسب جميع المصابين بعمى الألوان الأحمر والأخضر. يمكن أن يساعدك طبيب العيون في تحديد ما إذا كنت قد تستفيد من هذه النظارات.

8- العدسات

تساعد العدسات ذات اللون الأحمر في تقليل الحساسية للضوء لدى الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان.

يمكن الاستعانة بجهاز eyeborg الذي يساعد الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان على إدراك اللون من خلال الموجات الصوتية.

المصادر:

Clevelandclinic

Nei.nih.gov