النجمة العالمية أنجلينا جولي تتحدث عن معاناة من الإكتئاب

تحدثت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن أهمية أولادها في حياتها، وإعتبرت جولي ان اولادها انقذوها في الفترة المظلمة بعد طلاقها من النجم العالمي براد بيت، قائلة: "كنت سأعيش بطريقة أكثر قتامة لو لم أرغب في العيش من أجلهم.

أنجلينا وهي ام لستة اولاد أكبرهم يبلغ من العمر 22 عاماً واصغرهم توأم يبلغ من العمر 15 عاماً، قالت انها اصبحت اماً لاول مرة في عمر 26 عاماً. وأضافت جولي: "لقد تغيرت حياتي كلها. لقد أنقذني إنجاب الأطفال، وعلمني أن أكون في هذا العالم بشكل مختلف. أعتقد، مؤخرًا، أنني كنت سأعيش بطريقة أكثر قتامة لو لم أرغب في العيش من أجلهم. بالطبع أنا الأم، وآمل أن أمثل الشخص الآمن لهم والاستقرار. لكنني أيضًا الشخص الذي يضحكون عليه، وأراهم يسيطرون على العديد من الجوانب المختلفة لعائلتنا."

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