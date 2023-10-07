شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: زيادة تناول الألبان يقلل من حالات الكسور والسقوط بين كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أيرلندية أن زيادة تناول كبار السن لمنتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ملموس في عدد الكسور التي يعاني منها كبار السن.

ووفقا للدراسة المنشورة وفقا لموقع " irishtimes"، فأن التقديرات تشير إلى أن 30 % من كبار السن المرضى الذين يعانون من كسر الورك يموتون في غضون عام من إصابتهم.

ومع ذلك، وجدت دراسة استمرت عامين، حيث تم إعطاء 7000 شخص في 30 دار رعاية كمية متزايدة من منتجات الألبان، أن التغيير كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 46 % و33 % لجميع الكسور، و11 % لجميع الكسور.

تضمنت الدراسة إعطاء المشاركين 3.5 حصص من منتجات الألبان يوميًا، وأرجع مؤلفو الدراسة نتائج انخفاض الكسور والسقوط إلى الكالسيوم الإضافي والبروتين عالي الجودة الموجود في منتجات الألبان.

ووفقا للباحثين، فما تظهره الدراسة هو أنه عندما يضاعف كبار السن تناولهم لمنتجات الألبان تقريبًا، فإنهم يحافظون على الوزن وكثافة العظام والحالة التغذوية

وقال الباحثين، ما فعلناه هو إبطاء تراجع العظام والعضلات عن طريق تغيير النظام الغذائي لكبار السن، على الرغم من حقيقة أنهم يفقدون العضلات بشكل طبيعي بسبب تقدمهم في السن"

تنصح الدراسة، كبار السن باستهلاك ثلاث إلى أربع حصص من مجموعة "الحليب واللبن والجبن" الغذائية كل يوم، وأظهرت الأبحاث السابقة أن 3.5% فقط من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا تناولوا يوميًا ثلاث حصص أو أكثر من منتجات الألبان يوميًا.