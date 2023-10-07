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شكرا لقرائتكم خبر عن دواء يستهدف التمثيل الغذائي يقلل التعب بعد جلسات الكيماوي والان مع تفاصيل الخبر
دواء
وفي دراسة جديدة أجراها باحثون في مركز ييل للسرطان في كلية الطب بجامعة ييل، كنتيكت الولايات المتحدة، وجد الفريق أن دواء يستهدف عملية التمثيل الغذائي للخلية نفسها فى قتل السرطان ساعد في تخفيف التعب في الفئران، دون التدخل في علاجات السرطان. تمثل النتائج طريقًا لأبحاث التمثيل الغذائى المستقبلية التي قد تؤدي يومًا ما إلى علاج جديد للمرضى.
تم نشر النتائج في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء والغدد الصماء والتمثيل الغذائي مشيرة إلى أنه .لا توجد حاليًا أي علاجات دوائية قابلة للتطبيق متاحة لمجموعة الأعراض التي تشكل معًا.
وقالت راشيل بيري، كبيرة الباحثين: "تحدد هذه الدراسة ثنائي كلورو أسيتات، وهو منشط لأكسدة الجلوكوز، باعتباره التدخل الأول، وخاصة التدخل الأول الذي يركز على عملية التمثيل الغذائي، لمنع متلازمة التعب المرتبط بالسرطان بأكملها في النماذج قبل السريرية". عضو في مركز ييل للسرطان.
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